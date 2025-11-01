Оперативники МВД и ФСБ, а также сотрудники коммунальных служб провели масштабный рейд в поселке Плеханово в составе Тулы, где живет цыганская диаспора. Проверены 137 человек, выявлены и пресечены десятки нарушений, сообщила полиция Тульской области.

По данным ведомства, в отношении 22 человек силовики составили протоколы о неисполнении обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП), при этом двоих доставили в военный комиссариат для дальнейшей отправки в Вооруженные силы.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что в военкомат увезли 35 жителей поселка, из которых 22 получили штрафы, а 15 — сразу отправлены на медкомиссию.

В свою очередь сотрудники Центра противодействия экстремизму составили на одного человека протокол о пропаганде или публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Нарушителя доставили в территориальный отдел МВД, говорится в полицейском отчете.

Еще один протокол составили сотрудники ГАИ — об управлении автомобилем при наличии неисправностей или на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид» ст. 12.5 КоАП).

Помимо этого, в ходе проверки выявлены десятки случаев неуплаты задолженностей и нарушений при подключении к энергосетям. На должников судебные приставы составили 24 акта об аресте или описи имущества, также у них изъяли 5 автомобилей и взыскали с них более 800 тыс. рублей.

Коммунальщики, со своей стороны, пресекли 43 незаконных подключения к энергосетям, сообщает полиция. Baza утверждает, что речь идет об отключении электричества в 43 домах.

Рейд стал частью регулярных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений. О предыдущих таких проверках в Плеханово полиция Тульской области отчитывалась в мае и марте.

Региональное управление МВД также сообщило, что с 13 по 22 октября провело второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». По его итогам было принято решение выдворить из Тульской области 81 нелегального мигранта, говорится в релизе, однако не уточняется, где именно жили эти лица.

«Цыганский бунт»

Поселок Плеханово стал известен на всю страну из-за «цыганского бунта» в марте 2016 года, когда жители табора пытались препятствовать ремонту газопровода, чтобы не лишиться «бесплатных» самовольных подключений к трубе. При этом именно очередная незаконная врезка стала причиной аварии, в результате которой 400 домов в поселке остались без газа.

«Прибывшие на место газовщики приступили к ремонту и удалению опасных самодельных подключений. Тут на них и накинулись жители табора, вооружившись палками и камнями. В тот день коммунальщикам пришлось отступить», — описывало РИА Новости события 16 марта 2016 года.

Портал «Тульские новости» рассказывал, что у здания администрации поселка собрались более сотни представителей цыганской диаспоры и стали бить стекла приехавшей ремонтной техники, на въезде в ту часть Плеханово, где живет табор, были подожжены покрышки. Для подавления бунта на место по тревоге направили полицию, бойцов ОМОН и СОБР.

В 2017 году РИА Новости писали, что в таборе живут около 3 тыс. человек. Один из них рассказал агентству, что после бунта, весной и летом 2016-го, власти снесли 89 цыганских домов, которые суды признали самостроем, и еще 33 дома хозяева разобрали сами.

Цыганская община живет в Плеханово с 1960-х годов. По словам собеседника РИА Новости, лишь у немногих есть документы на землю и недвижимость. Он также утверждал, что после конфликта с властями цыгане перестали самовольно подключаться к газопроводу.