Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели бывшего председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Александра Федотова, тело которого было обнаружено под окнами отеля Sheraton в Шереметьево. Об этом сообщил источник «Коммерсанта» в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства либо об отказе в возбуждении.

Согласно информации телеграм-канала Mash, Федотов находился в Москве проездом — он летел в Волгоград и остановился в отеле на три дня. По предварительным данным, именно из окна своего номера он и выпал. Никаких предсмертных записок обнаружено не было. Канал Baza пишет, что экс-председатель КРИТ покончил с собой.

По предварительной версии, причиной самоубийства Федотова мог стать отказ в трудоустройстве от компании, в которую он приехал на собеседование в Москву. Согласно данным Mash, чиновник не прошел отбор на этапе личной собеседования с работодателем. После получения отказа бывший чиновник вернулся в гостиницу при аэропорте, где ранним утром произошло его падение из окна здания «Аэроэкспресса».

Возглавляя КРТИ в 2022-2024 годах, Александр Федотов курировал ключевые инфраструктурные проекты, включая строительство 40-миллиардного Большого Смоленского моста, реконструкцию Цимбалинского путепровода и Южной широтной магистрали. С поста ушел по собственному желанию.