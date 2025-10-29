Одинцовская прокуратура Московской области взяла на контроль расследование гибели младенца, которого насмерть загрызла домашняя собака. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла днем 26 октября 2025 года во дворе частного дома в поселке Трехгорка. Как сообщили в прокуратуре, в результате нападения домашней собаки породы аляскинский маламут, которая сначала перевернула детскую коляску, а затем укусила находившегося в ней двухмесячного ребенка, младенец получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По информации телеграм-канала «MK: срочные новости», родителями погибшего ребенка являются сотрудники юридического факультета МГУ: мать работает ассистентом кафедры гражданского процесса, а отец занимает должность заместителя декана.

По предварительной информации, семья находилась в гостях у родственников в частном доме. Коляска с ребенком оставалась на улице, в то время как собака была изолирована внутри помещения, однако животному каким-то образом удалось выйти на улицу. О дальнейшей судьбе маламута пока ничего неизвестно.

Согласно свидетельствам местных жителей, опубликованным изданием Regions, собака не демонстрировала ранее агрессивного поведения и была практически незнакома соседям. По словам одной из жительниц поселка, Инны, хозяева никогда не выводили животное за пределы своего участка.

«В принципе, участок у них не маленький, и пса они никогда не выводили наружу. Он там так и жил последние несколько лет», — пояснила соседка, подчеркнув, что собака постоянно содержалась на территории домовладения.

Эксперт Российской кинологической федерации Ирина Швец подтвердила, что нападение маламута на человека в стандартной ситуации считается маловероятным. Порода относится к ездовым и исторически не склонна к проявлению немотивированной агрессии.

«Какой-то бред. Маламут — это ездовая собака, абсолютно безопасная. Я и вспомнить не могу, чтобы маламут на кого-нибудь нападал. Если только над ним серьезно не издевались. Причем это должно было длиться довольно долго», — заявила Швец.

Эксперт привела в пример другой инцидент с нападением на ребенка собаки породы шелти, которая традиционно также считается неагрессивной. Последующее расследование тогда выявило, что животное подвергалось жестокому обращению — ему резали ухо ножницами.

Кинолог предположила, что и в этом случае необходимо тщательное разбирательство для установления возможных причин, которые могли спровоцировать столь нетипичное поведение собаки.