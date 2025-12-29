В работе цифровых сервисов трех крупных российских банков — Сбера, ВТБ и Т-Банка — произошел практически одновременный сбой, из-за которого клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций. Данные сервиса мониторинга Downdetector фиксируют многочисленные жалобы пользователей, которые не могут войти в мобильные приложения или совершить переводы.

Первые сообщения о неполадках начали поступать около 12:30 по московскому времени от клиентов ВТБ. За последний час на этот банк пришлось более 8,3 тысяч жалоб. Проблемы затронули пользователей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Самарской области.

Примерно к 13:00 мск сбои начали фиксировать клиенты Сбера (около 250 жалоб за час) и Т-Банка (52 жалобы). По данным портала, за сутки общее число жалоб на работу ВТБ превысило 10 тысяч, при этом у 30% пользователей не работает сайт, а у 21% — мобильное приложение.

ВТБ: основные жалобы поступают из ЯНАО, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Вологодской области.

Сбер: сбои фиксируются преимущественно в ЯНАО, Москве, Санкт-Петербурге и Курской области.

Т-Банк: проблемы отмечены в Москве, Ленинградской и Иркутской областях.

Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила технические трудности на стороне одного из банков, которые привели к сбою в обработке операций по картам. В НСПК заверили, что ситуация не носит массового характера, средства клиентов в безопасности, а возможные проблемы носят кратковременный характер и могут выражаться в задержке или отмене операций.

При этом Т-банк и Сбер опровергли сообщения о проблемах в работе их сервисов.