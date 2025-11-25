В Российской академии наук сменился председатель Комиссии по борьбе с лженаукой. Место академика Евгения Александрова, который уже несколько лет просил найти ему замену, займет академик Александр Глико, решил президиум академии. Об этом сообщается на сайте РАН.

Президент РАН Геннадий Красников поблагодарил Глико за согласие занять эту должность и взяться за непростые задачи, стоящие перед комиссией. Он призвал вице-президентов, членов РАН, академиков-секретарей тематических отделений помочь в комплектовании состава комиссии.

«Дорогие коллеги, считаю эту комиссию очень важной, потому что в ней работали действительно очень крупные люди, которые внесли большой вклад в дело защиты науки, в частности, избавили нас от фильтров Петрика. Это грозило большими потерями для нашего государства», — отметил академик Глико. Ученый подчеркнул, что особый интерес для комиссии будет заключаться в работе с крупными случаями лженауки, которые потенциально могут нанести серьезный ущерб.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой является консультативным и экспертным органом, созданным в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Ранее комиссию возглавлял академик Евгений Александров. За многолетнюю работу по противодействию лженаучной деятельности и лженаучным воззрениям, отстаивание ценности научного знания и беспристрастной научной экспертизы в 2022 году Президиум РАН присудил ученому золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.