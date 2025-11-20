В Рязани в результате ночной атаки украинских беспилотников произошел пожар на промпредприятии, будут проведены работы по ликвидации обломков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По предварительным данным, никто не пострадал. Других серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не выявлено, добавил глава региона.

По его словам, обломки БПЛА упали в нескольких районах города, в течение дня их ликвидируют. Малков напомнил об их опасности и попросил местных жителей к ним не приближаться в случае обнаружения.

В оперативной группе области уточнили, что обломки будут обезвреживать в светлое время суток. Для этого временно ограничат движение автомобилей на Московском шоссе, а также проход граждан у некоторых объектов.

Об отражении атаки украинских дронов также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. За ночь в своем телеграм-канале он объявлял тревогу два раза — в 00:01 и 01:19.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшую ночь было уничтожено 65 украинских беспилотников. 18 перехватили над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской. Семь дронов нейтрализовали над Тульской областью, четыре — над Брянской, три — над Липецкой. Еще два БПЛА ликвидировали над Тамбовским регионом и один над Крымом.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска. Сейчас они сняты.