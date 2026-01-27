Пуск новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» намечен на конец марта. Об этом заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов, рассказал на L академических чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана, передает корреспондент RTVI.

«Первая летная машина находится на космодроме, с ноября месяца, готовимся к первому пуску, ориентировочно к концу марта должны улететь. По самому борту вопросов нет, там в основном нет готовности по наземной космической инфраструктуре. Но ждем и работаем на запуск», — сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Ранее в Госкорпорации обещали произвести первый пуск ракеты до конца 2025 года, однако в декабре он так и не состоялся.

«Союз-5» — перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5». Она разработана для запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей.

Пуски ракет будут осуществляться с совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». Ранее сообщалось, что полноценная эксплуатация «Байтерека», по обновленным планам, должна начаться в 2028 году. Комплекс рассчитан на шесть-восемь пусков ежегодно.