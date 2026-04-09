Россия не намерена отставать от США в освоении Луны и уже определяет место для строительства лунной базы. Следующая цель — Венера. Кроме того, в «Роскосмосе» планируют завершить разработку советского атомного межпланетного двигателя. Об этом KP.RU рассказал заместитель директора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой.

Две группы аппаратов до 2036 года

В честь Дня космонавтики «Роскосмос» объявил о запуске национальных проектов «Космическая наука» и «Космический атом». Их задачи, по словам Кутового, распространяются за пределы околоземной орбиты на всю Солнечную систему и даже Вселенную.

До 2036 года планируется отправить в космос две группы аппаратов. Первая займется изучением влияния дальнего космоса и Солнца на околоземное пространство — солнечные вспышки способны выводить из строя чувствительную аппаратуру на Земле и на орбите. Вторая группа предназначена для медико-биологических исследований. В прошлом году, например, был запущен биоспутник «Бион №2» с мышами и мухами. Грызунам вводили препараты-протекторы, защищающие от космической радиации.

Радиация — главная проблема для космонавтов

Кутовой пояснил, что безопасный для здоровья срок пребывания человека в космосе составляет примерно один год. За это время космонавт получает предельную «разрешенную» дозу космической радиации. На МКС находиться дольше возможно, поскольку орбита защищена радиационным поясом Земли. Однако при полете к Марсу, который занимает 9—12 месяцев, требуются дополнительные средства защиты.

«Если сделать бункер с хорошей защитой, то можно жить», — отметил Кутовой.

По его словам, пока лучший вариант для Луны или Марса — подземный город.

Атомный двигатель сократит перелет к Марсу

В проекте «Космический атом» запланировано развитие советских исследований по ядерному ракетному двигателю. В случае успеха он позволит принципиально сократить длительность перелета к Марсу.

«Нашими учеными подсчитано, что только год человек может безопасно для здоровья находиться в космосе», — сказал представитель «Роскосмоса».

Луна как седьмой континент

Основное направление проекта «Космический атом» — Луна. Запланировано девять миссий. Кутовой отметил, что все космические агентства сейчас фокусируются на исследовании Луны.

«Все страны смотрят на Луну, понимая, что рано или поздно начнется гонка за ее ресурсами», — пояснил он.

При этом в «Роскосмосе» воспринимают Луну прежде всего как форпост для исследования космоса. Кутовой назвал ее «седьмым континентом» и новым приобретением территорий.

Где построить базу

Проект лунной базы уже существует, рассказал Кутовой. Для ее размещения необходимо решить две задачи: выбрать оптимальное местоположение и обеспечить доступ к легкодобываемым ресурсам. Оптимальный вариант — полюса Луны, где больше всего воды. Вода нужна для питья, добычи кислорода и производства ракетного топлива.

В 2028 году будет запущен орбитальный аппарат «Луна-26». Его задача — картографирование Луны, составление карты минералов и воды. Затем на северный и южный полюсы отправятся два аппарата среднего класса. Они пробурят грунт на глубину около метра, чтобы определить состав и решить, на каком полюсе строить базу. После этого последуют два научных аппарата на тяжелой посадочной платформе с двумя роверами и луноходами.

Атомная электростанция на Луне

Для освоения Луны нужна бесперебойная энергетика. Лунный день и лунная ночь длятся около 14 земных суток, ночью температура опускается до минус 150—170 градусов. Решение — первая лунная атомная электростанция, небольшая, чтобы поместиться под обтекатель ракеты и выдержать мягкую посадку.

«Там будет энергомодуль и зарядно-распределительная станция. Ей смогут пользоваться и наши партнеры», — рассказал Кутовой.

Партнерство с Китаем

Основной партнер России — Китай. Действует межправительственное соглашение о создании международной научной лунной станции, к которому присоединилось около 15 стран. Кутовой назвал сотрудничество паритетным.

«Такой проект нельзя реализовывать в одиночку», — отметил он. Один из вкладов России — лунная атомная электростанция.

Венера — «русская планета»

Россия продолжит исследование других планет. Наибольший интерес вызывает Венера, которую называют «русской планетой». Кутовой напомнил, что со времен СССР было осуществлено 16 успешных миссий к Венере.

«Венера находится в зоне обитаемости. Есть теория, что порядка трех миллиардов лет назад на Венере была жизнь, но парниковый эффект создал суровые условия», — пояснил он.

Планируется отправить три аппарата: один на поверхность, второй на орбиту, третий запустит аэростаты, которые будут находиться в атмосфере Венеры. Именно в венерианских облаках температура схожа с земной, и, по мнению ученых, там возможна жизнь.

Вера в инопланетян

Кутовой заявил, что верит в существование жизни во Вселенной.

«Исследовано и открыто столько звездных систем, в которых есть планеты, что по теории вероятности должно быть место во Вселенной, где сложились точно такие же условия, как на Земле. И там существует жизнь. Обязательно», — сказал он.

Однако в присутствие инопланетян среди людей, в отличие от уфологов, представитель «Роскосмоса» не верит.

Космонавты или роботы

Отвечая на вопрос о целесообразности пилотируемых полетов, Кутовой признал, что рабочее время космонавта — самое дорогое, что есть в космосе. Стоимость одного рабочего часа на орбите колоссальна, тогда как робототехника существенно бюджетнее.

Тем не менее, американские астронавты уже облетают Луну, отрабатывая пилотируемые корабли. Кутовой подчеркнул, что у России своя программа, и госкорпорация движется по ней.

О фантастике и реальности

Кутовой положительно оценил российский фильм «Вызов», назвав его первым художественным фильмом, снятым в космосе, где нет искажений реальности. Что касается «Интерстеллара», он отметил, что изображенные там искажения пространства и времени, черные дыры и «кротовые норы» для ученых являются объектами изучения.