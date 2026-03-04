Число лиц, содержащихся в российских следственных изоляторах и исправительных колониях, достигло исторического минимума. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Совета Федерации, где рассматривался вопрос о его назначении на должность первого зампреда ВС, передает ТАСС.

По словам Давыдова, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы находится 308 тысяч человек. Количество граждан в следственных изоляторах также сократилось до рекордно низкого уровня и составляет 89 тысяч.

Представитель Верховного суда связал эту динамику с последовательной политикой гуманизации законодательства и правоприменительной практики, начало которой было положено с принятием новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в 2001 году.

Давыдов напомнил, что в 2001 году количество заключенных под стражу или отбывающих наказание достигало 1 миллиона 60 тысяч человек, и Россия входила в десятку стран с наибольшим числом осужденных на 100 тысяч населения. К 2013 году этот показатель снизился до 700 тысяч, что переместило страну на 30-е место в мире. Сейчас на 100 тысяч россиян приходится 209 заключенных.

Структура назначаемых наказаний также претерпела изменения. Четверть века назад реальное лишение свободы применялось в 40 процентах случаев, тогда как по итогам прошлого года доля таких приговоров сократилась до 26 процентов.

В ходе заседания Совета Федерации также обсуждался вопрос об условиях содержания подсудимых в залах суда. Владимир Давыдов заявил о готовности Верховного суда поддержать законопроект, запрещающий использование металлических клеток и остекленных кабин для обвиняемых по делам о нетяжких преступлениях.

Судья пояснил, что судебная система не возражает против принятия такого закона, напомнив, что ранее подобные ограждения в судах не применялись. Однако рассмотрение этой инициативы затягивается уже несколько лет. Проблема связана с необходимостью дополнительного увеличения штата сотрудников МВД для обеспечения безопасности и соответствующим финансированием.

Давыдов уточнил, что поддержка Верховного суда распространяется на случаи, когда речь идет о лицах, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, не связанных с насилием. Судебная власть готова участвовать в доработке этого законопроекта.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу по демонтажу клеток в судах, отметив, что процесс идет медленно из-за позиции Министерства внутренних дел. По ее словам, МВД пока не согласовывает законопроект в силу необходимости выделения большого объема финансирования. Матвиенко выразила уверенность, что совместными усилиями удастся продвинуть эту тему, которую она назвала правильной и нужной.

Сенатор Людмила Нарусова, поднявшая этот вопрос на заседании, назвала содержание подсудимых в ограждениях избыточной мерой для обвиняемых в нетяжких преступлениях.

Ранее, в 2025 году, занимавший тогда пост генерального прокурора Игорь Краснов, отвечая на вопрос Нарусовой, заявил о необходимости разобраться с эффективностью использования клеток в судах, отметив при этом, что «все стоит денег»