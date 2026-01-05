Правительство России планирует ввести обязательную досудебную процедуру медиации для урегулирования семейных споров, прежде всего при разводах в семьях, где есть несовершеннолетние дети.

Соответствующие поправки в законодательство должны быть подготовлены в 2026-2027 годах. Об этом говорится в утвержденном правительством плане по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Ключевыми нововведениями станут обязательный досудебный порядок урегулирования семейных конфликтов с применением медиации, а также проведение обязательной информационной встречи с профессиональным посредником, если в споре участвуют дети.

Кроме того, планируется приостанавливать судебное производство по таким делам на время проведения процедуры медиации. Для системного развития этого института будет определен уполномоченный федеральный орган власти, создан единый реестр медиаторов, специализирующихся на семейных спорах, а граждан будут информировать о возможности медиации даже на стадии исполнительного производства.

Ответственными за разработку законопроекта назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин России. Мера является частью комплексного плана по укреплению института семьи и реализации демографической политики государства.