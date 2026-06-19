Планы правительства дать монопольное право «Почте России» доставлять квитанции на оплату услуг ЖКХ могут привести к росту платежей граждан, заявила RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Внесенным в Госдуму законопроектом о «Почте России» правительство предлагает сделать «Госуслуги» основным способом получения квитанций. В заключении комитета Госдумы по строительству и ЖКХ говорится, что согласно изменениям, «случае, если у гражданина отсутствует личный кабинет на «Госуслуги» или он отказался от электронной доставки платежных документов, АО «Почта России» осуществляет возмездно печать и доставку бумажных платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

«Существующая сейчас альтернативность получения квитанций оплаты ЖКХ — например, в приложении банка, через региональные информационные системы, как это делается в Москве, например, через «Электронный дом», дает снижение платежей. А полностью перекладывание функции доставки платежек на «Почту России» — и электронных, и бумажных, может увеличить стоимость услуг. А это для нас сейчас совершенно больная тема, на каждом пленарном заседании обсуждаются темы повышения платежей, повышения тарифов на ЖКХ. Естественно, граждане жалуются. Сейчас это, конечно, несвоевременное решение, вот такая монополизация», — сказала Разворотнева.

Кроме того, собеседница RTVI отметила, что сейчас есть «устоявшееся консенсусное решение, что все-таки, наоборот, у нас бумажная платежка приоритетная, но от нее можно отказаться».

«И с учетом того, что в силу разных обстоятельств пока еще многие пользуются бумажными платежками, и люди могут даже и не узнать, что, оказывается, у нас теперь их отменили и остались только электронные, что там что-то на «Госуслуги» присылают, предлагаемая новация может повлечь снижение платежной дисциплины еще больше», — заявила Разворотнева.

Кроме того, по ее мнению, «вводить дискриминационный доступ для целого ряда организаций на право предоставлять платежные документы — это тоже неправильно».

Правительственный законопроект также вводит монополию «Почты России» на использование почтовых ящиков в многоквартирных домах. В законопроекте не указано, что почтовые ящики остаются частью общедомового имущества, обратил внимание комитет Госдумы по ЖКХ. Таким образом, «использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме без учета мнения самих собственников помещений в многоквартирном доме неправомерно», говорится в документе.

«Перечень организаций, которые пользуются почтовыми ящиками, естественно, надо расширить, включить туда тех, кого забыли, — в том числе управляющие компании», — сказала Разворотнева, при этом отметив, что одновременно такое ограничение поможет сократить число рекламы в почтовых ящиках.

Законопроект, направленный на поддержку «Почты России», правительство внесло в Госдуму в июне 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что палата парламента может рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 23 июня. По его словам, «окончательное принятие закона планируется до завершения сессии», то есть до августа.