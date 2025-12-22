В России вынесено первое в стране административное наказание за склонение к аборту. Как сообщил благотворительный фонд «Женщины за жизнь» в своем телеграм-канале, соответствующее постановление принял мировой судья в Саранске.

В организации рассказали, что причиной для привлечения к административной ответственности по делу о склонении к аборту стала история их подопечной. Когда она узнала, что беременна двойней, и сообщила об этом будущему отцу детей, тот стал уговаривать ее сделать аборт и предлагал оплатить медицинскую процедуру. Однако женщина отказалась, и в июле 2025 года у нее родились мальчик и девочка.

Во время предварительных разбирательств мужчина признал вину, однако в суде уже отрицал, что склонял женщину к аборту. В итоге суд не принял его доводы и оштрафовал на 5 тысяч рублей. При этом в сообщении не уточняется, какие именно доказательства предоставила суду подопечная фонда.

Фонд «Женщины за жизнь» напомнил, что закон, устанавливающий штрафы за склонение к аборту, впервые был принят в Мордовии. Вслед за этим аналогичные региональные законы появились еще более чем в 20 субъектах России.

Ранее, в октябре, сама организация предлагала ввести на федеральном уровне административную ответственность за подобные действия с размерами штрафов от 50 до 100 тысяч рублей для граждан и от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц.