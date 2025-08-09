Украинские беспилотники атаковали территорию Татарстана, обломки дронов обнаружены на стройплощадке в Тукаевском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Подробности случившегося не приводятся.

«Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников над Татарстаном с 8 утра до полудня субботы.

Дроны атаковали «здание строящихся складских объектов», написал в своем телеграм-канале глава исполкома Тукаевского района Камиль Назмиев.

«Все службы сработали оперативно. Жертв и пострадавших нет. Угроз для жителей нет», — отметил он.

Утром 9 августа угрозу атаки БПЛА объявляли в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash со ссылкой на очевидцев сообщал, что дроны были замечены в небе недалеко от Нурлата и Нижнекамска.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ее беспилотники якобы поразили «логистический хаб» в поселке Кзыл-Юл, где хранятся готовые к использованию российские дроны и комплектующие к ним.

Российский телеграм-канал «Война с фейками» не подтвердил эти сообщения, отметив, что под удар попал строящийся склад, а не производственные мощности. На снимках очевидцев с места происшествия «видны характерные бело-синие здания — это логистический комплекс имени Дэна Сяопина, а не заводские цеха».

Канал также назвал фейками сообщения о якобы пораженном складе хранения российских дронов, поскольку «на текущий момент складов там нет, ведется их строительство».