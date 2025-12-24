Сенатор Сергей Карякин предложил усилить пропаганду семейных ценностей в интернете и обязать блогеров размещать социальную рекламу не реже одного раза в месяц. Такую инициативу он озвучил на заседании Совфеда в среду, 24 декабря, передает корреспондент RTVI.

Карякин сообщил, что разработал законопроект с поправками в закон «О рекламе». Документ предполагает «установление соразмерной обязанности для крупных интернет-платформ обеспечивать размещение социальной рекламы в объеме не менее 5% от общего рекламного контента».

В законопроекте также прописана «обязанность владельцев публичных каналов и аккаунтов, блогеров с крупной аудиторией размещать социальную рекламу не реже одного раза в месяц», рассказал Карякин. Он отметил, что «при этом сохраняется право самостоятельного выбора тематики социальной рекламы в рамках общественно значимых направлений».

«Подчеркну, принципиально законопроект не вводит цензуру, не ограничивает свободу слова и не навязывает идеологию. Он не запрещает коммерческую рекламу, а лишь формирует минимальный и справедливый баланс между коммерческими интересами и социальной ответственностью тех, кто обладает значительным общественным влиянием», — пояснил Карякин.

По его словам, деятели культуры и медиа «должны всегда помнить о необходимости пропаганды демографии, материнства, отцовства и детства, учитывать эту ответственность в своей повседневной работе».

«В условиях цифровой трансформации медиапространства сегодня интернет-платформы, социальные сети, видеохостинги и крупные публичные каналы стали основным источником информации и ценностных ориентиров для миллионов граждан, прежде всего для молодежи. Однако, попадая практически на любую интернет-платформу или просматривая контент популярных блогеров, мы видим в рекламных блоках в основном рекламу маркетплейсов, торговых сервисов, а нередко казино, ставок тотализаторов и иных коммерческих продуктов. При этом социально направленная реклама о семье, детях, здоровье, культуре, патриотизме, экологии, кибербезопасности фактически отсутствует либо носит эпизодический характер», — заявил Карякин.

Как считает сенатор, изменения назрели, так как действующее законодательство о рекламе формировалось «в иных условиях», и сейчас оно не учитывает «реальную роль цифровых платформ и лидеров общественного мнения в формировании общественных установок».

Со своей стороны, председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по экономической политике рассмотреть и «отработать» инициативу, а также доложить о результатах.