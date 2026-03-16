Необходимо закреплять за каждой школой ответственного священнослужителя, рассказал News.ru зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, это решит проблему буллинга.

«Там, где есть проблемы — буллинг, потеря ориентиров, семейные конфликты, — священник может стать тем взрослым, которому доверяют», — отметил он.

Для реализации инициативы он предложил сформировать рабочую группу при Министерстве просвещения с участием представителей РПЦ. Общественник пояснил, что при постоянном взаимодействии церкви и школы дети будут получать не формальные сведения, а реальные нравственные ориентиры.

Он отметил, что речь идет о добровольном сотрудничестве, а не замене учителей. Например, священник может на классном часу говорить о семье, верности и патриотизме, встречаться с трудными подростками или поддерживать педагогов.

«Это особенно важно в преддверии введения с нового учебного года предмета “Духовно-нравственная культура России”. Кто, как не священнослужитель, глубоко погруженный в традицию, сможет донести до детей ее подлинный смысл?» — объяснил собеседник издания.

С 1 сентября 2026 года в 5—7 классах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его цель — изучение жизни, поступков и нравственных качеств выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.

Кроме того, Иванов напомнил, что священнослужителей начали приглашать на родительские собрания. По его словам, это верное решение, однако разовые встречи не решают проблему системно.

По данным МК, весной в школах Карелии пройдут родительские собрания с участием священнослужителей для того, чтобы родители смогли ознакомиться и выбрать один из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики». Всего их шесть, и, как отмечается в статье, более трети семей региона выбрали — «Основы православной культуры».

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева рассказывала RTVI, что рост насилия в российских школах связан с компьютерными играми, снижением престижа профессии учителя и проблемами в воспитании детей. По ее мнению, нужен внимательный анализ не только ситуации в школах, но и процессов в обществе в целом.