Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предлагают поднять лимит налогового вычета с покупки или строительства жилья с 2 до 8 млн рублей, сообщил «Ленте.ру» председатель партии Сергей Миронов. Вместе с этим авторы инициативы выступают за повышение налогового вычета по ипотеке с 3 до 6 млн рублей.

Депутат отметил, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены на рассмотрение Госдумы. Отмечается, что одним из авторов инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

По словам Миронова, на данный момент максимальная сумма возврата НДФЛ (13%) после приобретения недвижимости составляет 260 тыс. рублей, а с процентов по ипотеке — 390 тыс. рублей. Он подчеркнул, что, учитывая стоимость одного квадратного метра на сегодняшний день, это «не так много».

Вместе с этим он обратил внимание, что текущие лимиты по ипотечному вычету фиксировались в 2014 году. Цены на недвижимость за это время выросли в несколько раз, а доходы граждан не позволяют купить жилье даже с ипотечным кредитом, отметил Миронов.

«А поскольку вычеты с покупки недвижимости и процентов по ипотеке друг от друга не зависят и могут суммироваться, то максимальная экономия после принятия нашего законопроекта может составить более 1,8 млн рублей», — заявил глава СР, подчеркнув необходимость повышения лимитов.

Налоговый вычет — сумма, которую можно вернуть с подоходного налога при покупке недвижимости, оформлении ипотеки, оплаты лечения или образования. Его могут оформить только налоговые резиденты России — люди, проживающие в стране не менее 183 дней подряд в течение года.

В декабре 2025 года Миронов предлагал увеличить налоговый вычет в 2,5 раза. Тогда он отмечал, что с 2014 года средняя цена на первичное жилье выросла в 2,5 раза, поэтому и выплаты по НДФЛ стоит повысить на такую же величину.

Кроме того, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявляла о необходимости направить средства из российского бюджета на создание немного жилья или компенсацию затрат на аренду. По ее словам, действующий налоговый вычет незначительно возмещает расходы на покупку жилья и не оказывает реального влияния на доступность недвижимости в стране.