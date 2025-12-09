Средства из бюджета России необходимо переориентировать на создание наемного жилья или на выплаты компенсаций за аренду, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Такое предложение она озвучила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, действующий на данный момент налоговый вычет незначительно возмещает расходы на покупку жилья. Он также не может оказать реальное влияние на доступность недвижимости для россиян, отметила Разворотнева.

Парламентарий обратила внимание, что правительство тратит достаточное количество средств на тех граждан, которые и так могут приобрести жилье при помощи льготных ставок по ипотеке и налоговых вычетов. Вместе с этим огромное количество семей не могут себе позволить покупку жилья ни при каких размерах льготной ипотеки и налоговых вычетов.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно бюджетные деньги все-таки сейчас переориентировать либо на создание наемного жилья, либо, например, на выплаты компенсации за найм», — пояснила Разворотнева.

Она предположила, что это можно реализовать в рамках нового вида социальной поддержки — государство будет компенсировать часть арендной ставки в зависимости от уровня дохода семьи. По ее словам, такие меры помогут обеспечить жильем около 2 млн семей, которые проживают в аварийных домах или находятся в кризисной ситуации.

«Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — рассказала депутат.

C 1 января 2026 года семьям в России станет доступен новый налоговый вычет. Работающие россияне, которые воспитывают двух и более детей, смогут вернуть 7% из 13% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако возврат средств будет доступен лишь тем семьям, в которых доход каждого человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Как сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, подать заявление на налоговый вычет за 2026 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября. Глава министерства Антон Котяков в свою очередь предположил, что в 2026 году выплату получат более чем 7 млн человек.