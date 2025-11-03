С начала 2026 года работающие россияне, которые воспитывают двух и более детей, смогут ежегодно получать половину (7%) от 13-процентного налога на доходы физлиц (НДФЛ), обычно оплачиваемого за них работодателем. Об этом напоминает ТАСС со ссылкой на закон о семейном налоговом вычете.

Налоговый вычет смогут оформлять не только родители двух и более детей, но и другие опекуны. При возврате средств действует ограничение: он доступен только тем семьям, где средний доход на каждого человека, включая несовершеннолетних, не превышает 1,5 прожиточного минимума по региону проживания.

При расчете этого дохода учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, заработок самозанятых, алименты и единое пособие, а также проценты по вкладам (кроме номинальных счетов, оформленных на опекаемых детей младше 18 лет) и выплаты по договорам.

Не учитываются следующие виды дохода:

семейный налоговый вычет за предыдущие годы,

другие налоговые вычеты (например, на медицинские услуги, образование и т.п.),

алименты на детей в возрасте 18 лет (или очно обучающихся в возрасте от 23 лет),

маткапитал,

соцконтракт,

выплаты неработающим гражданам. которые ухаживают за ребенком-инвалидом или взрослым, с детства имеющим инвалидность I группы,

единовременные страховые выплаты в счет возмещения ущерба,

единовременная помощь на лечение ребенка,

госсубсидии на покупку недвижимости или автомобиля,

единовременные выплаты матерям-героиням и обладателям наград «Родительская слава».

Помимо дохода есть и другие условия, ограничивающие получение семейного налогового вычета. В частности, он доступен только налоговым резидентам РФ, имеющим российское гражданство и постоянно проживающим в России вместе с детьми. Кроме того, у получателя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Первый замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина ранее уточняла, что заявление на получение семейного налогового вычета за 2026 год можно будет оформить с 1 июня по 1 октября. По оценке главы министерства Антона Котякова, эту выплату в следующем году получат свыше 7 млн россиян. Обязанности по выдаче средств возложены на территориальные подразделения Социального фонда РФ.