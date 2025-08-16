В России с 1 января 2026 года появится новая ежегодная выплата для граждан с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 в случае обучения по очной форме). Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2024 года.

Каждый работающий родитель (усыновитель, опекун или попечитель) может получить эту выплату, если он налоговый резидент России, с его доходов уплачен НДФЛ, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания.

Кроме того, и дети, и родители должны быть гражданами России и постоянно жить в стране, а у заявителя не было долгов по алиментам.

Порядок и условия выплаты, включая виды доходов и имущество, учитываемые при ее назначении, определяет правительство России. Выдачей средств занимаются территориальные органы Социального фонда России.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», как рассчитать среднедушевой доход семьи. Для этого нужно сложить доходы всех членов семьи за предыдущий год, разделить эту сумму на 12 месяцев и на количество членов семьи (включая родителей и детей). Затем результат сравнивают с 1,5-кратным прожиточным минимумом на душу населения в регионе за тот же год. Если доход окажется ниже этого уровня и будут выполнены другие условия, то можно рассчитывать на выплату, уточнил эксперт.