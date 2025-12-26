Минпросвещения России утвердило пять этапов действий во время конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Документ имеется в расположении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями разработки.

По данным издания, методичка уже направлена в регионы. Для каждого этапа разрешения конфликта предусмотрены 1-3 дня.

На первом из них данные о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, определяются факты, а также назначаются ответственные. Кроме того, могут быть привлечены правоохранительные органы.

Второй этап включает в себя выяснение всех деталей конфликта, участники должны пройти опрос, также устанавливаются виновные. Если на этом этапе не получается решить ситуацию, то руководству школы или колледжа рекомендовано обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (она должна быть в каждой школе и вузе).

В третьем этапе участие принимает комиссия, которая изучает все факты и выносит письменное заключение. На следующем этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные проверяют его исполнение. Если у участников конфликта возникло желание обжаловать решение, они могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд.

В инструкции также сказано, что в образовательных учреждениях рекомендуют больше просвещать учеников и педагогов о правовой культуре. Минпросвещения советует разрешать конфликты при помощи медиации, а их участникам предоставлять психологическое сопровождение.

Руководителям школ посоветовали обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов. Ведомство призвало «пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе».

Также руководству рекомендуют заниматься профилактикой конфликтов и вовремя выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении. В инструкции сказано, что для этого с учащимися, родителями и представителями следует проводить индивидуальную профилактическую работу.

15 декабря ученик школы в Санкт-Петербурге пронес в учебное заведение нож и как минимум три раза ударил преподавателя. Предварительно, поводом для нападения могла стать неудовлетворительная оценка. Пострадавшей оказали медпомощь. Девятиклассника задержали 16 декабря. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК) и отправили в СИЗО на два месяца.

Утром 16 декабря 15-летний подросток напал с ножом на охранника и десятилетнего ученика школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Охранник выжил, мальчик скончался в результате полученных ранений. Нападавшего задержали силовики после того, как он забаррикадировался в одном из классов.