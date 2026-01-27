Вологодское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло первое в России решение о признании рекламы VPN-сервисов незаконной после вступления в силу соответствующего запрета 1 сентября 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Служба квалифицировала публикации со ссылками на VPN-ресурсы в телеграм-канале как ненадлежащую рекламу и рассматривает вопрос о привлечении владельца блога к административной ответственности. Дело было возбуждено по заявлению регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД.

По закону (ч. 10.8 ст. 5 закона «О рекламе»), запрещена реклама средств доступа к ресурсам, заблокированным в России. Эксперты указывали, что нарушением мог бы считаться только прямой призыв к обходу блокировок.

Однако УФАС настаивает на том, что VPN-сервис по своей сути является таким средством, следовательно, любое его продвижение, даже простое размещение ссылки, автоматически попадает под запрет независимо от формулировок.

В своих решениях антимонопольный орган применил расширительное толкование нормы, считают опрошенные изданием юристы. Это создает прецедент, стирающий грань между прямой рекламой и простым информированием о существовании сервиса.

Аналогичное дело возбуждено УФАС по Хабаровскому краю, также по заявлению местного Центра «Э». Там потенциальным нарушением признан бизнес-аккаунт в WhatsApp*, содержащий ссылку на телеграм-бота с доступом к VPN. Регулятор указал, что поскольку аккаунт был в открытом доступе, его содержимое считается рекламой.

За нарушение запрета о рекламе VPN грозят значительные штрафы:

— Для граждан — от 50 до 80 тыс. рублей.

— Для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей.

— Для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Как отмечают юристы, ответственность несут распространитель и рекламодатель. Однако установить рекламодателя — иностранную компанию, владеющую VPN, — практически невозможно. Также сложно привлечь к ответственности иностранных граждан или россиян, размещающих такую рекламу в заблокированных соцсетях за пределами России.

По оценкам экспертов медиарынка, рекламные бюджеты VPN-сервисов в России были относительно невелики и носили «серый» характер. Чаще всего это были точечные интеграции в небольших блогах и мессенджерах с бюджетом до 50 тыс. рублей за размещение, либо разовые кампании у крупных блогеров, в том числе признанных иноагентами, с расценками до 1 млн рублей. При этом, как подчеркивают юристы, сотрудники центров «Э» продолжают мониторить и заблокированные соцсети на предмет подобных нарушений.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России