Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило первый учебник по беспилотникам для учеников старших классов. Об этом сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы НТИ Дмитрий Земцов.

Пособие было выпущено под названием: «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Оно прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и теперь включено в федеральный перечень Министерства просвещения Российской Федерации.

Издание направлено на углубленное изучение темы в рамках занятий по «Физике» и «Информатике». Его можно применять и во внеурочной работе, а также в системе дополнительного образования, например, в технологических кружках, детских технопарках и IT-кубах.

«С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — отметил Земцов.

По его словам, сегодня беспилотники применяются не только для видеосъемки и развлечений, но и для мониторинга территорий, поиска и спасения пропавших людей, выполнения сельскохозяйственных задач, автоматизированной доставки и обеспечения безопасности населения. Расширение использования таких устройств в различных отраслях требует подготовки большого числа специалистов, в том числе пилотов, программистов и инженеров, подчеркнул эксперт.

В учебнике представлена информация об истории и разновидностях дронов, конструкции БПЛА и актуальных направлениях их применения. Отдельная глава посвящена правовым вопросам, в том числе регистрации созданного беспилотника, согласованию полетов и взаимодействию с надзорными структурами.

Старшеклассники во время занятий освоят:

ручное пилотирование;

программирование полетов с применением компьютерного зрения и искусственного интеллекта;

3D-моделирование и прототипирование собственных устройств;

самостоятельное обслуживание техники.

Вице-президент по издательской деятельности Виктория Копылова сообщила, что многие общеобразовательные организации страны уже оснащены оборудованием и методическими материалами для изучения беспилотных технологий.

В сентябре 2024 года издательство «Просвещение» совместно с ГК «Геоскан» представили пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8—9-х классах. В пособии рассматривались направления использования беспилотников, основы конструирования и электроники, пилотирование и FPV, визуальное и текстовое программирование, а также современные тенденции и профессии в сфере дронов.