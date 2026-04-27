Опубликованный в издании Berliner Zeitung призыв к немецкому правительству выстраивать диалог с президентом России Владимиром Путиным говорит о проявлении здравого смысла в политических кругах Германии. Об этом заявил «Ленте.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Наконец-то здравый смысл начинает торить себе дорогу у них в политических кругах. Потому что без диалога ничего не получится хорошего», — сказал сенатор.

Он отметил, что в отсутствие диалога стороны будут «все время скользить вниз — к противостоянию, войне и катастрофе». Карасин добавил, что наработки для возобновления диалога с Германией есть, и выразил надежду, что вслед за публикациями в СМИ последуют конкретные предложения.

В материале Berliner Zeitung, опубликованном 25 апреля, политолог Аксель Шмидт-Геделиц призвал немецкое правительство к диалогу с Путиным на основе концепции бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта и его министра по особым поручениям Эгона Бара «Изменения путем сближения».

В подкрепление своего тезиса Шмидт-Геделиц напомнил, что мирная политика Брандта и Бара «по-прежнему пользуется признанием в России, в том числе и со стороны Путина». Политолог также предположил, что бывший немецкий лидер Герхард Шредер «мог бы оказаться полезным в качестве посредника».

Статья также призывает европейцев не оставлять свои интересы «на откуп США, и уж тем более их действующему президенту». В частности, Шмидт-Геделиц предложил политикам, депутатам, ученым, журналистам и НПО «создать сеть, направленную на обеспечение независимой европейской мирной политики».

Автор публикации добавил, что интересы безопасности России, Украины и Европы должны быть включены в общую систему, «как это было предусмотрено Парижской хартией 1990 года».