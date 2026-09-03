Ростовский суд лишил местную жительницу единственного жилья из-за антисанитарии и конфликта с родственниками, сообщает «КП ― Ростов-на-Дону». Имена участников спора издание изменило.

В муниципальной квартире жили три поколения одной семьи: пожилая женщина, ее дочь Наталья и внучка Анна. В 2018 году у пенсионерки развилась тяжелая деменция — она перестала выходить из дома и вскоре слегла. Внучка уехала на заработки, уход за бабушкой взяла на себя Наталья.

Вскоре Наталья перестала работать и постепенно ограничила контакты с внешним миром. Родственники, которые приносили еду и пытались навещать больную, столкнулись с обвинениями в попытке отравления. Женщина сменила замок на входной двери и перестала пускать в квартиру кого-либо, включая врачей.

Одновременно Наталья начала подбирать бездомных животных — в квартире поселились три собаки и шесть кошек. Питомцев не выводили на улицу, из-за чего в подъезде появился резкий запах, а соседи неоднократно жаловались в разные инстанции. Три года женщина не пускала в квартиру сотрудников газовой службы — соседи опасались аварии.

В августе 2025 года у внучки Анны родился ребенок, и она хотела вернуться в родительский дом, но Наталья не пустила и ее. Молодой матери пришлось снимать жилье, при этом коммунальные платежи, по данным издания, продолжала вносить она.

Осенью пенсионерка умерла. Анна попыталась переоформить договор социального найма на себя, для чего требовалось согласие Натальи, однако та не выходила на связь. Тогда внучка обратилась в суд с иском о выселении. Изучив показания соседей и родственников, а также фотографии квартиры, суд удовлетворил иск — Наталью выселили без предоставления другого жилья. В квартире планируют сделать капитальный ремонт, после чего туда должна переехать Анна с ребенком.