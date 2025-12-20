В Ростовской области задержали бывшего главу Волгодонска Юрия Мариненко, сообщают телеграм-канал «112» и издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на источники. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, связанном с незаконным получением жилья (ст. 159 УК).

По данным «Блокнота», Юрий Мариненко предоставил в администрацию города заведомо ложные сведения о своем доходе, чтобы его дочь признали малоимущей и поставили на учет как нуждающуюся в жилье.

В частности, экс-чиновник утверждал, что за 2015 год его доход составил 288 тыс. рублей, хотя фактически он получил более 1,1 млн рублей, пишет «Блокнот». Кроме того, экс-глава Волгодонска скрыл наличие у него шести банковских счетов. В результате таких махинаций он получил квартиру по договору социального найма, которую в итоге переоформил на дочь.

В ночь на 20 декабря 2025 года в частном доме Мариненко, расположенном в Ростове-на-Дону, прошли обыски. Тогда же его задержали и доставили в Волгодонск для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело. «Лента.ру» пишет, что экс-чиновника отправили в СИЗО до 18 февраля.

Юрию Мариненко 57 лет. В 1996 году он окончил Ростовскую высшую школу МВД, после чего стал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Ленинского района Ростова-на-Дону. Вскоре его назначили главой местных отделов полиции № 4 и № 5. В 2015-м Мариненко возглавил муниципальное управление МВД «Волгодонское».

С марта 2024 года он занимал пост главы администрации Волгодонска, однако в июле 2025-го подал в отставку. Мариненко отмечал, что такое решение не связано «с некими проступками или невыполнением обязанностей», но в жизни бывают «обстоятельства непреодолимой силы», поэтому он вынужден покинуть этот пост.