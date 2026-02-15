Власти Эквадора сообщили о новых жестоких убийствах, связанных с деятельностью наркокартелей. За последний месяц в стране обнаружили 13 отрубленных человеческих голов, сообщают CNN, AP News и El País.

В субботу в сельской местности провинции Гуаяс (находится на юго-западе страны, в 250 км от столицы Кито) полиция обнаружила восемь человеческих голов, которые находились в двух мешках. Их обнаружил полицейский патруль ночью на дороге, рассказал журналистам полковник Марсело Кастильо. Все жертвы — мужчины, их личности пока не установлены.

По предварительным данным, все погибшие жили в соседней прибрежной провинции Манаби — одном из самых жестоких регионов Эквадора.

Рядом с мешками лежали листовки с надписью «воровать запрещено», добавил полковник. По его словам, главная версия — противостояние между преступными группировками.

11 января 2026 года, как сообщает CNN, похожая находка шокировала жителей туристического пляжа Пуэрто-Лопес в провинции Манаби. Там полиция получила сообщение о том, что на берегу находятся пять человеческих голов — часть из них висели на веревках, другие были насажены на колья. Рядом с останками также нашли листовку с предупреждением.

Ранее в том районе, по неофициальным данным, пропало несколько человек, их родственников вызвали для опознания. Полиция тогда сообщила CNN, что были найдены только головы, другие части тел не обнаружены.

В Манаби, как и в других прибрежных регионах страны, с начала 2021 года идут жестокие войны банд, связанные с наркокартелями, из-за передела территорий, а также поставок и распространения наркотиков. За прошедшие выходные в провинции были зарегистрированы 18 убийств в четырех разных населенных пунктах менее чем за 24 часа, отмечает CNN.

El País отмечает, что подобного рода «находки» в провинции Гуаяс являются следствием кровавых столкновений между бандами наркоторговцев. Газета пишет, что войны картелей превратили Эквадор в «самую жестокую страну» Латинской Америки: например, только в 2025 году, по официальным данным МВД, было зафиксировано 54 убийства на каждые 100 тысяч жителей — это рекордный показатель, то есть примерно «одно убийство каждый час».

AP News указывает, что из-за войн банд Эквадор в прошлом году побил рекорд насильственных смертей — 9,2 тыс. человек. Большая часть преступлений произошла в провинциях Гуаяс, Манаби и Эсмеральдас.

Эквадор расположен между Колумбией и Перу — крупнейшими мировыми производителями кокаина, и через его стратегические порты на восточном побережье Тихого океана вывозится около 70% этого наркотика, главным образом в США и Европу. В 2025 году эквадорские власти конфисковали около 227 т наркотиков, согласно официальным данным.

С 2024 года страна живет в условиях «внутреннего вооруженного конфликта», объявленного президентом Даниэлем Нобоа для усиления борьбы с преступными бандами, которых он начал называть «террористами». Но, несмотря на то, что в конце прошлого года правительство объявило чрезвычайное положение, которое мобилизует силы безопасности, уровень насилия в стране не падает.