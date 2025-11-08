В Саратове в результате ночной атаки беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал он.

Бусаргин добавил, что в нескольких квартирах одного жилого дома выбило окна, также были повреждены автомобили. Глава Саратовской области уточнил, что власти города в ближайшее время организуют работу штаба для решения проблем жителей.

После оценки ущерба владельцам поврежденных машин и другим лицам будет оказана материальная помощь, заявил Бусаргин.

Об опасности атаки БПЛА губернатор сообщал за ночь дважды — в 3:21 и 3:59. Он предупреждал о включении систем оповещения и просил привести службы экстренного реагирования в состояние повышенной готовности. В 9:00 утра руководитель региона написал, что угроза снята.

Очевидцы рассказали Shot, что над областью было слышно около 10 взрывов. По их словам, они проснулись ночью от громких звуков, в частности от сирен тревоги.

Ночью дроны были сбиты и над другими регионами. Например, об атаке ВСУ на объект энергетической инфраструктуры сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его данным, никто не пострадал. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение в прилегающих к подстанции линии электропередачи «Балашовская» населенных пунктах.

Кроме того, об отражении массированной атаки Украины написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что люди при этом не пострадали.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов рассказал об атаке БПЛА на подстанцию «Белозерская». По его словам, было «три попадания», масштаб повреждений уточняется, пострадавших нет.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — сообщил он.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшую ночь были уничтожены 79 украинских дронов. Наибольшее число БПЛА (36) перехватили над Ростовской областью. 10 нейтрализовали над Брянским регионом.

Еще девять ликвидировали в небе над Курской областью, восемь — над Волгоградской. По пять беспилотников сбили над Белгородской областью и Крымом, еще 3 — над Саратовской областью. По одному перехватили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова, Калуги, Уфы, Ульяновска, Оренбурга, Пскова, Вологды, Череповца.