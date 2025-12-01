С 2026 года список российских городов с туристическим сбором пополнится. Платить налог за временное проживание начнут гости Воронежа, Нижнего Новгорода, Ижевска, Курска, а также Самары, Тольятти и Жигулевска. Решения об этом были приняты местными депутатами в ноябре, пишут «Ведомости».

В большинстве из перечисленных городов ставка составит 2% от стоимости услуги размещения (без НДС), но не менее 100 рублей за сутки проживания. Однако в Самарской области установлены дифференцированные ставки: в Самаре — 1%, а в Тольятти — 1% в высокий туристический сезон (апрель-сентябрь) и 0,5% в остальные месяцы.

Власти городов объясняют это решение соображениями справедливости и необходимостью развития туристической инфраструктуры. Как отмечается в Нижнем Новгороде, поскольку жители города платят аналогичные сборы, путешествуя по России (например, в Санкт-Петербурге, Сочи, Суздале), логично, чтобы и гости города вносили свой вклад в содержание инфраструктуры, которой они пользуются.

Расчетный экономический эффект для местных бюджетов значителен: Нижний Новгород ожидает пополнения бюджета на 200 млн рублей в год, Воронеж — более 80 млн рублей, Ижевск — порядка 34,5 млн рублей.

Чиновники подчёркивают, что для туриста сбор эквивалентен стоимости чашки кофе, но в масштабах города эти средства можно направить на благоустройство, делая его более комфортным как для жителей, так и для гостей.

Эта инициатива укладывается в общероссийский тренд: к 2025 году туристический налог уже действует в 754 муниципальных образованиях по всей стране. Решение часто мотивируется необходимостью мобилизации доходов на фоне сложной бюджетной ситуации в регионах.

Однако не все регионы следуют этой логике. Некоторые субъекты России, такие как Брянская, Калужская и Ярославская области, сознательно отказываются от введения сбора. Их аргументация противоположна: они стремятся не создавать дополнительной фискальной нагрузки, чтобы сохранить конкурентоспособность, привлекать инвесторов и не отпугивать туристов, особенно в приграничных регионах. Вместо этого они ищут альтернативные источники пополнения бюджета (например, платная парковка в исторических центрах, как в Ярославской области).

Эксперты считают, что список городов с туристическим налогом будет постепенно расширяться, поскольку для региональных бюджетов это становится заметным источником доходов. Политологи отмечают, что введение сбора часто связано не с туристическим бумом, а с дефицитом бюджетов и поиском новых доходных статей.

Ключевым фактором, влияющим на турпоток, эксперты называют не столько сам незначительный сбор (2%), сколько общий рост цен на проживание. В некоторых регионах, где уже введен налог, стоимость размещения в высокий сезон в 2025 году выросла более чем на 25%. Таким образом, конечное решение туриста зависит от совокупной стоимости поездки, а не от одного отдельного сбора, отмечают «Ведомости». Средства от налога, как правило, направляются на целевое развитие туристической инфраструктуры и благоустройство, что в долгосрочной перспективе может повысить привлекательность города.