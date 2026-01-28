В Красноярском крае двух матерей оштрафовали на 15 тыс. рублей каждую по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после того, как на школьном родительском собрании они раскритиковали сбор денег для участников военной операции на Украине. С жалобой в прокуратуру обратилась еще одна участница собрания, чей сын, по данным RT, погиб на СВО.

Штраф матерям школьников Татьяне Зинатуллиной и Юлии Клушиной назначил Нижнеингашский районный суд 15 и 16 января соответственно. Оба постановления опубликованы, однако в судебном акте по делу Зиннатулиной многие детали скрыты. Более полная информация, за исключением личных данных, содержится в акте по делу Клушиной.

Как следует из документов, общешкольное родительское собрание состоялось 24 октября 2025 года в средней школе №3 поселка Тинской. На нем обсуждался вопрос о том, куда направить деньги, вырученные от продажи продуктов на школьной ярмарке. Клушина предложила «оставить эти средства на нужды школы, а не направлять в поддержку СВО». Зинатуллина ее поддержала.

«Как установлено судом, <…> Клушина публично в присутствии родителей детей и педагогов школы <…> высказала следующее: “СВОшники идут туда зарабатывать деньги, на которые потом покупают машины, а им еще должны помогать. … мы против того, чтобы отправлять им деньги, они и так хорошие деньги получают, у СВО и так все льготы, детям не поступить после школы”», — цитируется в постановлении.

Слова, сказанные на собрании Зинатуллиной, изъяты из ее судебного акта, в документе говорится только, что она «негативно высказалась о сборе денежных средств и направлении их участникам специальной военной операции, а именно публично выразила мнение о действиях и целях СВО».

Женщина, написавшая донос в прокуратуру, в разговоре с RT пересказала их слова иначе. Она утверждает, что обе ответчицы заявили директору школы: «Поднимайте патриотизм из своего кошелька. Что вы в наш лезете?»

«После оскорбительных заявлений сидевшая рядом мать погибшего участника спецоперации расплакалась и ушла. Там же были и жены бойцов», — говорится в публикации RT.

Собеседница телеканала также рассказала, что Клушина временно не работает (в судебном акте это подтверждается и сообщается, что у нее на иждивении двое детей, родившихся в 2012 и 2016 годах). Зинатуллина, по ее словам, работает продавщицей.

«Никто из их родных не находится в зоне СВО. В поселке их называют скандалистками», — сказано в публикации со ссылкой на автора жалобы.

Согласно актам, Зинатуллина в суде вину не признала и заявила, что поддержала мнение Клушиной. Клушина же признала вину частично и пояснила, что «дискредитировать никого не хотела, выразила свое мнение о том, куда должны быть потрачены денежные средства, вырученные на школьной ярмарке».