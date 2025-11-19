В поселке Дорожный Сургута загорелся магазин сети «Магнит», здание было полностью охвачено огнем, сообщает местный телеграм-канал «К-Информ». По словам очевидцев, в пристройке, где продавали выпечку, был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв газового баллона. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба городской администрации.

«На улице Замятинская произошло загорание пристроя магазина с последующим распространением огня на основное здание. Происходит тушение открытого горения, площадь достигает 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении МЧС Югры.

Открытое горение в настоящее время ликвидировано, передал с места событий корреспондент телекомпании «СургутИнформТВ» (СТВ).

С места происшествия вынесли 40 газовых баллонов. Как ранее сообщила СТВ, предварительно, мог произойти взрыв газовых баллонов. Четверо пострадавших поступили в скорую. Развернут оперативный штаб.

В администрации Сургута заявили, что на месте работают специалисты скорой, госпожнадзора, полиции, спасательного центра и управления по делам ГО и ЧС. Причина пожара устанавливается.

«По предварительной информации госпитализировано четверо пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в релизе пресс-службы.

Позднее в МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 12:16 (10:16 мск), оно произошло «в результате разгерметизации баллона с бытовым газом». Пламя распространилось на площади около 250 кв. м. С открытым горением пожарные справились к 13:30 (11:30 мск).