Известный российский ресторатор Аркадий Новиков начал ликвидацию трех своих компаний — «Завод», «Мандарин» и «Камчатка». Об этом RTVI сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Процесс ликвидации запустился 30 июня. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, решение о закрытии организаций принято по инициативе самих учредителей.
Все три компании работали в сфере ресторанного бизнеса. При этом в последние годы их выручка была нулевой.
Аркадий Новиков — известный российский ресторатор и предприниматель, основатель Novikov Group. Свой первый проект, ресторан «Сирена», он открыл еще в 1992 году, а впоследствии создал одну из крупнейших ресторанных групп в России с проектами как в стране, так и за рубежом.
Помимо ресторанного бизнеса, Новиков занимается развитием гастрономических инициатив, фермерского производства и ресторанного образования.
На сегодняшний день бизнесмен является учредителем 98 компаний. По итогам прошлого года их совокупная выручка составила ₽31 млрд, что на 12% больше показателя 2024 года.
Прибыль всех компаний Новикова за тот же период снизилась на 18% по сравнению с 2024 годом и составила ₽3,8 млрд.