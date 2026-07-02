Процесс ликвидации запустился 30 июня. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, решение о закрытии организаций принято по инициативе самих учредителей.

Все три компании работали в сфере ресторанного бизнеса. При этом в последние годы их выручка была нулевой.

Аркадий Новиков — известный российский ресторатор и предприниматель, основатель Novikov Group. Свой первый проект, ресторан «Сирена», он открыл еще в 1992 году, а впоследствии создал одну из крупнейших ресторанных групп в России с проектами как в стране, так и за рубежом.

Помимо ресторанного бизнеса, Новиков занимается развитием гастрономических инициатив, фермерского производства и ресторанного образования.

На сегодняшний день бизнесмен является учредителем 98 компаний. По итогам прошлого года их совокупная выручка составила ₽31 млрд, что на 12% больше показателя 2024 года.

Прибыль всех компаний Новикова за тот же период снизилась на 18% по сравнению с 2024 годом и составила ₽3,8 млрд.