Боевые действия на Украине вступили в потенциально решающую фазу, и НАТО следует использовать этот момент, чтобы снабдить Киев деньгами для производства оружия. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel. Он также прокомментировал публичные разносы, которые власти ФРГ в последнее время получают от США, и высказался о требовательном тоне американского президента Дональда Трампа и «пресмыкательстве» перед ним генсека НАТО Марка Рютте.

Об украинском конфликте

В ходе большого интервью с Писториусом тема российско-украинского конфликта была затронута напрямую всего однажды — и только в контексте предстоящего 7-8 июля саммита НАТО в Турции. Журналисты Spiegel напомнили, что на встрече планируют утвердить новую помощь Киеву в сумме €40 млрд. Из нее около €12 млрд намерена внести Германия.

На вопрос о том, внесут ли другие члены альянса существенный вклад, министр ответил рассуждением, что конфликт, возможно, вступил в решающую фазу, и это должно учитываться на саммите.

«Украине нужны деньги для производства оружия и защиты от России. Я считаю, что мы не должны сбавлять обороты», — сказал Писториус.

Такие вопросы, как сроки конфликта и перспективы мирного договора, в ходе беседы не поднимались.

О поведении США и Трампа

В самом начале разговора журналисты Spiegel спросили у Писториуса, каково ему было, когда на июньской встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе его американский коллега Пит Хегсет «в течение 12 минут перед камерами в прямом эфире отчитывал и оскорблял» самого Писториуса и других европейцев.

Глава Минобороны признал, что это был «не особо радостный» момент. Но тут же отметил, что Трамп не первый из американских лидеров, который требует от Европы взять на себя больше ответственности.

«Буш, Обама и Байден делали то же самое, с ограниченным успехом. Послание было здравым уже тогда, но теперь это стало основополагающим принципом действий Европы <…>. Мы берем свою безопасность в собственные руки, потому что это в наших интересах, а не потому, что этого хотят США», — заявил Писториус.

Он объяснил резкий выпад Хегсета тем, что тот «видит свою роль в том, чтобы наставлять Европу».

Интервьюеры Spiegel предположили, что Трамп, требуя от партнеров по НАТО лояльности, подразумевает «абсолютное подчинение». Они спросили Писториуса, готов ли он с этим согласиться.

Тот в ответ указал, что большинство партнеров по НАТО годами «открыто не выполняли своих обещаний» увеличить расходы на оборону. Нынешние власти США, по его оценке, заняли по этому вопросу принципиальную позицию и намерены заставить европейцев выполнить эти обязательства.

Глава военного ведомства Германии не согласился, что это можно считать требованием подчинения.

«Концепция НАТО — это не слепое подчинение <…>. Решения внутри НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов и не диктуются отдельными странами», — подчеркнул он.

Также Писториус не согласился с мнением, что генсек альянса Марк Рютте «пресмыкается перед Трампом, чтобы угодить ему». Он назвал Рютте «превосходным коммуникатором».

«Он принимает людей такими, какие они есть. Его подход к президенту США неизменно приводит к результатам, которые отвечают интересам всех, включая Дональда Трампа», — резюмировал Писториус.

О новых опасностях и перспективе войны

Министр обороны ФРГ констатировал, что в мире в последние годы появилось множество новых угроз.

«Мир стал опаснее — хотим мы это признавать или нет. Нападения на уровне, не связанном с военной сферой, на подводные кабели, в воздушном пространстве и киберпространстве, значительно участились», — заявил он.

В такой ситуации военное ведомство считает необходимым как можно лучше оснастить своих солдат. Это повысит сдерживающий эффект и снизит вероятность нападения, сказал Писториус.

Немецкая армия сегодня «во многих отношениях» более боеспособна, чем в 2022 году, но еще есть «пробелы», признал он. В частности, большая часть оснащения, которое было заказано, еще не поступила на армейские склады. Однако Германия теперь производит «гораздо больше» вооружений, чем в предыдущие годы, сообщил министр.

На вопрос о том, насколько он лично готов к войне, в том числе в бытовом плане, Писториус ответил, что они с женой «легко» могут прокормить себя несколько дней и позаботились о достаточных запасах воды.