Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, призвавшего Европу более активно защищать демократию словами: «Грустной задницей радостно не пукнешь».

«Цитаты писториусов», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

На выступлении в Кобленце Писториус призвал общество воспринимать рост военных расходов как необходимую меру, указав на потребность Германии в новой технике, вооружениях и материальных ресурсах для повышения обороноспособности на фоне возможного конфликта.

Глава Минобороны ФРГ призвал к защите демократии, произнеся фразу: «Грустной задницей радостно не пукнешь». Эти слова Писториус приписал немецкому богослову XVI века, теологу Мартину Лютеру. Он уточнил, что имеет в виду «бесконечные жалобы» на угрозы демократии, которые не приносят результата, тогда как решающее значение, по его словам, имеет готовность самих граждан ее отстаивать.

Писториус также выразил мнение, что Европа оказалась перед лицом военной угрозы. По его словам, конфликт происходит «в двух часах лета» от Берлина, а действия России «не ограничиваются Украиной», поэтому Германия и другие европейские страны должны быть готовы к обороне.

В ноябре 2025 года Писториус заявил со ссылкой на экспертов и разведслужбы, что Россия к 2028-2029 году может «восстановить свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар по государству — члену НАТО на востоке». По словам министра, некоторые военные историки «даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето».

Комментируя слова Писториуса, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил в разговоре с RTVI, что Германия проиграла в двух мировых войнах. По словам депутата, «третий раз будет последним», поскольку Германии после этого «просто не будет».

В декабре Писториус заявил, что не верит в возможность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО. Он обвинил российского президента Владимира Путина в желании «разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство».