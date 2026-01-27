Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус после его встречи с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом заявил, что Берлин больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает NTV. По его словам, Германия сама нуждается в этих системах, так как ждет поставки новых вместо уже переданных.

Писториус отметил, что Берлин передал Киеву более трети собственных Patriot и «сделал непропорционально много» для поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. По мнению главы Минобороны, расширять поставки в дальнейшем невозможно, потому что сама Германия должна сохранять боеспособность своих войск.

Кроме того, Писториус пояснил, что Германия «более-менее непрерывно» поставляет Киеву системы Iris-T, но их количества недостаточно. Приоритетом для Берлина остаются поставки оружия, обучение украинских военнослужащих и усиление восточного фланга НАТО, добавил министр обороны.

В середине ноября 2025 года министр обороны ФРГ заявил, что военные эксперты и разведслужбы не исключают, что Россия к 2028-2029 году может «восстановить свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар по государству — члену НАТО на востоке». По его словам, некоторые военные историки «даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето».

Через месяц Писториус заявил, что не верит в возможность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО. По его словам, Москва стратегически работает над тем, чтобы США вывели свои истребители из Европы. Глава ведомства отметил, что Германия увеличивает численность военных действительной службы, укрепляет резерв и ускоряет закупки вооружений.