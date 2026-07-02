К перерасходу горючего могут приводить неисправности отдельных узлов автомобиля, резкие ускорения и частые торможения, агрессивная манера вождения, а также лишний груз в машине. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Дмитрий Матвеев.

По его словам, расход бензина может расти из-за состояния двигателя и воздушного фильтра, забитого топливного фильтра, недостаточного давления в покрышках и дефектов электропроводки.

По словам эксперта, резкие ускорения и частые торможения также приводят к тому, что двигатель начинает работать на пределе. Поэтому Матвеев посоветовал по возможности выбирать более длинные маршруты без пробок, так как езда по загруженной дороге на низкой скорости с частыми резкими торможениями и ускорениями заметно увеличивает расход бензина.

Еще одним важным фактором специалист назвал стиль вождения: чем тот агрессивнее, тем больше топлива уходит. Матвеев уточнил, что экономичная скорость зависит от аэродинамики конкретной модели.

На расход топлива влияет и вес перевозимого груза, добавил собеседник издания.

«Откажитесь от внешнего багажника, уберите из машины все лишнее, чем не пользуетесь», — сказал он.

Матвеев также отметил, что в современных автомобилях потери от работы кондиционера ниже, чем от езды с открытыми окнами, которые ухудшают аэродинамику. Кроме того, эксперт посоветовал по возможности реже пользоваться автомобилем, заменяя короткие поездки пешими прогулками, велосипедом или автобусом.