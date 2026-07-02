Комиссия по служебному поведению и часть сотрудников Российского центра научной информации (РЦНИ) обратились к президенту Российской академии наук Геннадию Красникову с коллективной жалобой на директора учреждения Олега Белявского, стало известно RTVI.

Авторы обращения обвиняют руководителя в коррупционных нарушениях, нецелевом расходовании бюджетных средств и массовом ущемлении трудовых прав коллектива и просят провести служебную проверку, а собранные материалы направить в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

РЦНИ — федеральное бюджетное учреждение, до 2022 года носившее название Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Центр отвечает за ведение баз данных научной информации, доступ российских ученых к публикациям и централизованную подписку на научные издания. Белявский возглавляет организацию с 2014 года, в декабре 2024-го правительство переназначило его на пост еще на пять лет. Контроль за деятельностью центра устав относит к полномочиям РАН — этим авторы и объясняют выбор адресата. Обращение подписали заместитель директора и председатель комиссии Виктор Семашко, ряд членов комиссии и несколько десятков сотрудников; документ датирован 10 февраля 2026 года.

Главная претензия касается судьбы ключевой информационной системы центра — комплексной информационно-аналитической системы (КИАС). По утверждению авторов, с начала 2025 года руководство остановило все критически важные закупки для ее поддержания: прекращены контракты на лицензионное сопровождение программного обеспечения и обслуживание оборудования, отменена закупка техники для расширения функционала. В условиях санкций это, как говорится в письме, создает риск полного выхода системы из строя и безвозвратной утраты уникальных данных. Высвободившиеся около 100 млн рублей, по версии сотрудников, направлены исключительно на подписку без экспертного обоснования, а средняя зарплата профильного управления за 2025 год снизилась более чем на 32%.

Отдельный блок посвящен закупкам. Авторы полагают, что переговоры о централизованной подписке директор ведет единолично и непрозрачно, без конкурсных процедур. Они обращают внимание, что с 2016 года основной поставщик формально менялся трижды, но все компании, по их данным, имели схожие названия и были связаны с одним и тем же лицом.

Еще одна группа обвинений связана с грантовой программой «Аспиранты». Авторы ссылаются на проверку Счетной палаты 2025 года, по итогам которой, как утверждается, у центра образовалась дебиторская задолженность перед федеральным бюджетом свыше 300 млн рублей; в приложении к письму говорится о еще большей сумме невозвращенных средств. По версии сотрудников, на главного бухгалтера оказывалось давление с целью отразить эти суммы в отчетности.

Среди прочего авторы письма утверждают, что Белявский в 2025 году поехал в Севастополь по личным делам на служебном автомобиле с водителем, причем все расходы — от суточных водителю до проживания и топлива на дорогу — были оплачены за счет средств федерального бюджета.

Значительная часть письма посвящена кадровой политике. Сотрудники заявляют о снижении зарплат более чем на 30%, подписании дополнительных соглашений «задним числом», увольнениях с нарушением процедур, а также о возможном конфликте интересов при отдельных назначениях и премировании. Все перечисленное, по мнению авторов, указывает на «системный характер пренебрежения законностью».

RTVI направил запрос в РЦНИ на имя Олега Белявского, но на момент публикации материала ответа не получил.