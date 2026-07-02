Власти Германии экстрадировали в Испанию Александра Азизова, подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы суда Посуэло-де-Аларкона Луис Салас Фернандес.

По его словам, немецкая сторона передала подозреваемого испанским властям накануне, и теперь он находится в распоряжении судьи, ведущего дело об убийстве, — уже на территории Испании.

Обстоятельства убийства

Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в частную «Американскую школу» (Colegio Americano) в Посуэло-де-Аларконе — престижном пригороде Мадрида, куда он незадолго до этого привел на занятия своих дочерей. По данным следствия, по нему было произведено около девяти выстрелов, один из которых — смертельный — пришелся в затылок. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле вместе с двумя сообщниками.

Портнов, 52-летний украинский юрист и политик, в прошлом занимал пост заместителя главы администрации президента при Викторе Януковиче и считался одной из ключевых фигур его окружения. После бегства Януковича из Украины в 2014 году он уехал в Москву, а в 2019 году вернулся на Украину. После начала вооруженного конфликта в 2022 году Портнов с семьей покинул Украину и, как выяснилось впоследствии, более года жил в Испании. В ЕС он находился под западными санкциями по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Испанские следователи изначально не исключали ни версию о связи убийства с организованной преступностью, ни политический мотив. Материалы дела были засекречены по решению суда вскоре после преступления.

Задержание в Германии

В феврале 2026 года — спустя примерно девять месяцев после убийства — подозреваемого задержали в Германии, в городе Хайнсберг (земля Северный Рейн-Вестфалия). Операция проводилась совместно испанской полицией и немецким Федеральным уголовным ведомством (BKA). По данным испанского телеканала Antena 3, задержанный — гражданин Украины.

Согласно появившимся в немецких СМИ данным, после убийства подозреваемый Александр Азизов перебрался в Германию и вел достаточно неприметный образ жизни: посещал языковые курсы и не работал. Испания направила запрос на его экстрадицию, а сам он, по имеющимся сведениям, отказался от помощи украинского консула.

Мотив преступления остается неустановленным. Помимо версии об организованной преступности и политического заказа, в СМИ обсуждались и другие сценарии, включая возможную связь с коммерческими конфликтами вокруг деятельности Портнова в Испании, где он, по данным испанской прессы, вел дела с украинскими и российскими бизнесменами.

С передачей подозреваемого испанскому правосудию расследование переходит в новую стадию — теперь дело будет рассматриваться судом в Испании, где обвиняемому предстоит дать показания перед следственным судьей.