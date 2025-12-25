В Стамбуле полиция задержала 115 человек, подозреваемых в подготовке терактов в рождественские и новогодние праздники. Генпрокуратура Турции считает, что обвиняемые могут быть связаны с террористической организацией «Исламское государство»* (ИГ*), передает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

По данным прокуратуры, подозреваемые планировали нападения на немусульман в преддверии праздников. Всего в деле фигурируют 137 человек, которые «поддерживают контакты с зонами конфликта».

Власти установили, что на некоторых из них ранее были выданы ордера на арест на национальном и международном уровнях в связи с обвинениями в терроризме. Расследованием занимается полицейское управление по борьбе с терроризмом.

Стамбульской полиции удалось найти 115 подозреваемых, продолжается операция по задержанию еще 22 фигурантов. Кроме того, правоохранители провели обыски по 124 адресам и изъяли пистолеты, боеприпасы и многочисленные документы организации ИГ*.

В Турции регулярно задерживают подозреваемых в причастности к ИГ*. Так, 19 декабря министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что за две недели по этому обвинению были задержаны 170 человек. Следствие считает, что они оказывали финансовую помощь террористической группировке и ранее были ее участниками. Задержания проходили в Стамбуле, Анкаре и еще 30 провинциях, уточнил министр на своей странице в Х.

В августе турецкая полиция арестовала 26 подозреваемых в связях с ИГ* в 14 провинциях. В ходе оперативных действий изъяли множество организационных документов и цифровых материалов.

«[Фигуранты] были признаны членами террористической организации, <…> ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией», — сообщал Ерликая.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена