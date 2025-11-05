Украина может потерять компанию «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») из-за многомиллиардных убытков. Об этом заявил в Верховной Раде замглавы наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

«Спасайте железную дорогу — она всем нам еще понадобится. Внутренние резервы для компенсации ущерба от пассажирских перевозок исчерпаны: либо все вместе начнем действовать, либо потеряем компанию», — цитирует Лещенко издание «Экономическая правда».

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, пересказывая в своем телеграм-канале тезисы выступления Лещенко, написал, что «все ресурсы железной дороги иссякли», поэтому скоро «она может остановиться».

По словам замглавы набсовета «Укрзализныци», в 2024 году убытки компании в области пассажирских перевозок составили 18 млрд гривен (около $430 млн). Чистый убыток за девять месяцев текущего года составил 7,195 млрд гривен.

Раньше убытки убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет грузовых, однако после начала военных действий эта система перестала работать, объяснил Лещенко.

За 2021-2025 годы объем грузовых перевозок сократился на 49% и ситуация «вряд ли улучшится», поскольку «практически вся» угольная отрасль в Донбассе потеряна Украиной, отметил Лещенко.

«Чтобы компенсировать убытки, нужна помощь налогоплательщиков Украины», — заявил представитель «Укрзализныци» (цитата по «Интерфаксу-Украина»).

В частности планируется ввести динамическое ценообразование на билеты в СВ и первый класс поездов «Интерсити». Как объяснил Лещенко, цены будут меняться в зависимости от даты покупки и заполненности поезда. Он отметил, что цены на билеты пришлось бы повышать в три-четыре раза, если бы «Укрзализныця» не получила из бюджета дополнительные 16 млрд гривен.

Лещенко также назвал неизбежным повышение грузовых тарифов в 2026 году. Индексацию планируется провести в два этапа, «чтобы не было шоков в промышленности», ― на 27,5% и 11% соответственно. По словам Лещенко, это может принести компании 22,5 млрд гривен. Еще 10 млрд планируется выручить от продажи металлолома.

Всеукраинская ассоциация общин ранее призвала правительство не допустить повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, заявив, что общины «будут платить за это разбитыми дорогами» из-за массового перехода на автотранспорт и «утраченной логистикой». Ингулецкий горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге в свою очередь предупредил, что повышение грузовых тарифов может полностью заблокировать восстановление предприятия.