Городской совет Вильнюса одобрил демонтаж двух мемориальных досок советского периода с надписями на литовском и русском языках, передает национальное радио республики LRT. После этого они будут переданы на пятилетнее хранение муниципальной компании «Гринда».

Речь идет о досках, установленных в память о столкновениях между рабочими-демонстрантами и военными в октябре 1905 года. Они размещены на проспекте Гедимина и улице Пилимо в Старом городе Вильнюса.

Председатель Комиссии по исторической памяти Муниципального совета литовской столицы Камиле Шерайте-Гогелиене заявила, что мемориальные доски будут демонтированы в ближайшее время.

«Думаю, через несколько недель их уже не будет. Эти два объекта не имеют большого значения для общества, мы решили просто их снять и не заменять новыми», — пояснила она.

LRT уточняет, что решение горсовета основано на действующем в Литве Положении о порядке установки памятных знаков и учитывает мнение экспертов, привлеченных Комиссией по исторической памяти, — в частности, специалиста из Литовского института истории Ольги Мастеницы.

В ее заключении по поводу мемориальных досок говорится, что они были установлены в 1960-1962 годах и посвящены событиям, которые «не являлись каким-то масштабным происшествием, затронувшим значительную часть общества».

По словам Мастеницы, протест рабочих на рынке Малку, в честь которого была установлена мемориальная доска на улице Пилимо, являлся «выступлением отдельных членов Вильнюсской социалистической организации, воспользовавшихся ситуацией».

Мемориальная доска на проспекте Гедимина посвящена митингу, организованному Профессиональной организацией железнодорожников Вильнюса, в ходе которого было совершено покушение на генерал-губернатора Вильнюса.

Литовское информагентство ВNS уточнило, что к концу октября в Вильнюсе демонтировали или заменили 16 мемориальных досок, установленных в советский период. Городской совет столицы республики постановил заменить еще девять досок с русскоязычными надписями, посвященных памяти художников и ученых.

«Мы планируем передать все демонтируемые нами мемориальные доски в музеи на хранение, но пока не решили, куда именно, этот вопрос еще будет обсуждаться», — сказала Шерайте-Гогелиене.