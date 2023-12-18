Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим мотострелкового батальона из Южного военного округа, давшим взятки и. о. командира батальона, чтобы избежать повторного участия в спецоперации, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, троим военнослужащим по предложению гособвинения изменили квалификацию вменяемого в вину деяния на более мягкую — с ч. 3 на ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия»), еще одному — на ч. 1 той же статьи.

«В отношении пятого подсудимого, Владислава Колганова, прокуратура не стала ходатайствовать о переквалификации обвинения», — пишет «Ъ».

На момент рассмотрения дела в суде Колганов уже не был военнослужащим. Как отмечает газета, он получил два года колонии общего режима и пятикратный размеру взятки штраф — 750 тыс. руб.

Остальные обвиняемые получили штрафы от 150 до 750 тысяч рублей, при этом двое из них получили условные сроки.

По данным «Ъ», командир батальона, сотрудничавший с военным следствием СКР, признался, что предложил нескольким военнослужащим, уже участвовавших в боевых действиях, уклониться от спецоперации за деньги.

При этом уголовного дела в отношении его в картотеке гарнизонного военного суда не оказалось. Адвокат Колганова Евгений Вовк также рассказал изданию, что ему неизвестно об итогах этого расследования.

Кроме того, защитник предположил, что условно осужденные за дачу взяток остались в вооруженных силах и, возможно, сейчас принимают участие в спецоперации. В отличие от них клиент Вовка был мобилизован с военного завода, на который потом вернулся и даже получил бронь.

«Но посредник, сержант, сказал, что его все равно вернут для участия в боевых действиях, если он не заплатит деньги. Впоследствии, по некоторым данным, сержант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой», — пишет «Коммерсантъ».

14 декабря на объединенной пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий на Украине находится 617 тыс. российских военных. Также он напомнил, что после частичной мобилизации началась «достаточно широкая кампания по привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе», целью которой было «к концу года набрать 400 тысяч человек с небольшим».