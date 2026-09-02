Россия рискует «катастрофически» отстать в развитии искусственного интеллекта при отказе от открытых ИИ-моделей, заявил член правления АО «Яндекс рус» Тигран Худавердян на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его оценке, это может случиться, даже если страна располагает собственными компетенциями в создании ИИ-проектов.

Худавердян подчеркнул, что нельзя противопоставлять разработку собственных моделей использованию открытых решений, поскольку это приведет к упущению шанса в эпоху технологических преобразований.

«Моделей будет очень много, их сейчас уже много, уже десятки. Большая часть из них открытые. Я думаю, что мы как страна можем катастрофически отстать, если мы откажемся от использования открытых моделей», — считает эксперт.

Худаверян призвал развивать российские ИИ-модели и пользоваться ими, применяя открытые модели там, где это принесет преимущество.

Ранее об отставании российского ИИ высказывались и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия уступает США и Китаю в этой сфере. По его словам, российские разработки, такие как GigaChat от Сбербанка и нейросети «Яндекса», конкурируют на внутреннем рынке, однако не могут составить конкуренцию ведущим американским моделям. Песков добавил, что надеется на сокращение этого отставания.

Как выяснил «Коммерсантъ», в рамках мер поддержки российского ИИ «Алиса AI» от «Яндекса» может получить расширенные права на ввозимых в Россию мобильных устройствах, включая доступ к приложениям.

Обсуждается доработка правил предустановки российских приложений на устройства, в частности, расширение прав для браузера «Яндекс» и ИИ-помощника «Алиса AI».

По словам источника газеты, знакомого с инициативой, «Алиса AI» может стать сервисом с более высокими правами доступа к данным пользователей, чем обычное предустановленное приложение. ИИ-помощник сможет получать доступ к банковским и другим чувствительным приложениям, при этом данные будут храниться на серверах компании.

Собеседники «Ъ» утверждают, что инициатива прямо направлена на ограничение в России зарубежных ИИ-помощников и моделей. В Минцифры объяснили, что обсуждаемая норма должна обеспечить равные условия для отечественных ИИ-технологий.