Победа России в конфликте с Украиной приближается в «геометрической прогрессии», заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Наши вооруженные силы развивают успех по всем направлениям. Естественно, это приближает к финалу конфликт между Россией и, скажем так, Украиной, и западным миром, который ее поддерживает. Это приближает нашу победу в геометрической прогрессии», — сказал он.

Вместе с этим депутат выразил сомнение в том, что кто-то может точно обозначить сроки окончания военной операции.

Колесник напомнил, что российские войска находятся в пригородах Славянска в Краматорско-Славянской агломерации, которая, по словам парламентария, представляет «ключ к освобождению всего Донбасса в короткие сроки».

Для окончания конфликта, отметил собеседник «Ленты.ру», необходимо прекращение поддержки Украины со стороны западных стран, а говорить о его завершении можно будет лишь после начала мирных переговоров, подписания устойчивого соглашения «на десятилетия» и предотвращения «террористической деятельности Запада».

«Собственно, Украину уже мы давно победили, а сейчас стоит коллективный Запад. Более 50 стран со стороны противника участвуют в нем против наших войск либо напрямую, либо косвенно», — указал Колесник.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру» о необходимости наращивания действий на линии боевого соприкосновения и улучшения оборонного компонента.

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который назвал угрозу украинского лидера Владимира Зеленского закрыть небо над страной государственным терроризмом.

Помимо этого, Карасин выразил уверенность в необходимости призывать международное сообщество к здравому смыслу, так как «без этого влияния киевский режим утратит чувство меры».

31 августа Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на «полях» саммита ШОС заявил, что Россия движется по пути завершения конфликта на Украине.