Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев назвал Великобританию «прóклятым местом». Он рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI, что всегда плохо чувствовал себя вдали от России.

По словам Валуева, когда он тренировался и выступал в боях в Германии, то получил предложение остаться там. «Намекали на увеличение гонораров. Да, это всё было. Но меня как-то это всегда не интересовало абсолютно», — заверил спортсмен.

Валуев рассказал, что ему нравилась Германия именно тем, что оттуда можно было за пару часов долететь до Санкт-Петербурга. «Я всегда тяжело себя [чувствовал] где-нибудь там в Америке, Австралии. И в Англии в особенности, хоть это ближе», — отметил собеседник RTVI.

Он признался, что сейчас не любит «этот остров» еще больше.

«Всё, что там, мне претит. Хотя вроде, кажется, тоже туман, море рядом, но… Какое-то место прóклятое», — заключил Валуев.

