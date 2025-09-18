Утром 17 сентября сотрудники одной из школ Острогожского района Воронежской области задержали несовершеннолетнего юношу, у которого при себе были ножи и молоток. Подросток планировал совершить нападение на учебное заведение, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении школьника уже возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает вопрос о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для проведения экспертизы. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех деталей подготовки к преступлению и сбор доказательств.

По словам одной из матерей, чьи дети посещают эту школу, инцидент произошел в разгар большой перемены, передает «Вести.Воронеж». Подросток ворвался в здание, проследовал в раздевалку, где внезапно достал молоток и начал нападать на старшеклассниц. Ситуацию удалось взять под контроль только благодаря вмешательству другого молодого человека, который отвлек нападавшего.

Женщина отметила оперативность реакции школьного персонала: юношу быстро обезвредили, задержали и вызвали наряд полиции и скорую медицинскую помощь. По информации «Вести.Воронеж», физических жертв удалось избежать, однако трое девочек получили психологическую травму: одна из них была на грани обморока.

В правительстве Воронежской области уточнили, что нападавший смог попасть в школу, так как в тот момент двери были открыты: дети шли в отдельное здание столовой. Молоток у него отобрали дежурный, учитель физкультуры и водитель автобуса. Директор незамедлительно нажал «Тревожную кнопку», после чего учеников эвакуировали в безопасные места, а двери школы заблокировали.

В Минобре региона действия сотрудников учреждения охарактеризовали как абсолютно правильные и профессиональные.

Как сообщает «Вести.Воронеж», подозреваемый был учеником этой школы с 2018 по 2024 год. В настоящее время он получает образование в одном из учебных заведений Белгородской области. Чтобы совершить нападение, он пешком преодолел путь из соседнего региона.

Незадолго до инцидента в своих соцсетях подросток разместил угрожающее сообщение: «Вам не жить, я уже близко». По имеющейся информации, на вопрос о мотивах нападения на детей, он заявил, что считает их не детьми, а «биомусором».