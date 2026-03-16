В ночь по московскому времени отгремели баталии кинопремии «Оскар», и сквозь оседающий пепел и дым стали видны очертания победителей. Награды за лучший фильм и режиссуру получила картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Победу в номинации «Лучший актер» одержал Майкл Б. Джордан, сыгравший сразу две роли в вампирском блюз-хорроре «Грешники», а лучшей актрисой в этом году была признана Джесси Бакли, воплотившая на экране образ жены Шекспира в фильме «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”».

Живой классик русского андеграунда и «того самого» MTV, культуртрегер Тихон Кубов и кинообозреватель RTVI Борис Шибанов рассказывают подробности о лауреатах и фаворитах церемонии 2026 года.

Победа в номинации «Лучший фильм»: «Битва за битвой»

Юбилейный фильм Пола Томаса Андерсона (он же ПТА), снятый по мотивам книги Томаса Пинчона «Вайнленд», стал не только первым в его карьере блокбастером (бюджет около 130 млн долларов), но еще и первой работой, за которую он получил «Оскара». В ленте, которая получила признание критиков и зрителей, а также все возможные премии этого наградного сезона (премия Гильдии продюсеров, BAFTA, «Золотой глобус»), сыграли Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн и дебютантка Чейз Инфинити.

Т. Кубов

Никто не сомневался, что манифест прекраснодушных «Битва за битвой» выбьет конкурентов и, соглашусь, что это адекватный выбор. Даже в упрощенном до агитки виде Томас Пинчон полезен для души, да и ценности воспеваются вполне себе вечные — помогай детям, борись с расистами-угнетателями, не сдавайся, даже когда очень страшно.

Правда, есть ощущение, что повальное ликование леваков носит карнавальный характер — все друг друга похлопают по плечам, усатый стоик Лео вернется в бассейн к благодарным моделям, а глобальный правый поворот продолжит себе зловеще скрежетать поперек небес.

Б. Шибанов

Утешительный приз для той части Америки, которая уверенно проигрывает битву за битвой вот уже больше 10 лет. Компенсаторная фантазия о том, что даже скуф-хроник может быть достойным любви и уважения «героем», которого в тяжелый момент выручит мудрый латиноамериканец-каратист, а дочь в юбке-пачке самостоятельно разделается с кровожадным агентом машины государственного подавления.

Фильм одновременно пытается быть изысканным, смешным и драйвовым, однако излишне суетливо мечется меж трех этих сосен, целясь в абстрактный триллер в духе «Нулей и единиц» Абеля Феррары, но попадая в опасную близость к «Двойному КОПцу» Кевина Смита. Впрочем, все это не мешает ему смотреться на одном дыхании, вопреки безбожно раздутому хронометражу (аплодисменты монтажеру Энди Юргенсену), а значит — фильм вполне подойдет для просмотра в компании друзей, с которыми захочется посмаковать воспоминания о былых деньках и с грустинкой сказать куда-то в небо «мы еще показакуем».

«Лучшая режиссура»: Пол Томас Андерсон

Т. Кубов

И снова без сюрпризов — в свои 55 [лет] ПТА считается живым классиком, и утешительный дождь из трех золотых идолов исправил былые недочеты киноакадемии. По сути, вручили не только за свежий опус, но и за «Магнолию», «Нефть», «Мастера» — тяжеловесные, назидательные нетленки о горемыках, потерявших себя в поисках американской мечты. Надеюсь, помнят народы мира и потешный сказ о простом парнишке Дирке Дигглере и его волшебной палочке…

Оскаровскую экзальтацию слегка омрачил проигнорировавший мероприятие норовистый старец Шон Пенн. Его пустоглазый милитари-маньяк со вздувшимися венами был самым запоминающимся участником «Битвы» за все хорошее.

Б. Шибанов

Видимо, былой флагман авторского кино США решил повторить кувырок своего британского коллеги Кристофера Нолана, перековавшегося когда-то в поставщика крупнобюджетных блокбастеров, и освоить жанр боевика. Результат — странное ощущение ученической работы руки состоявшегося художника.

Визуально фильм по-прежнему может похвастаться характерной для ПТА импрессионистской манерой, однако обилие выполненных в таком стиле физкультурных экшен-сцен, не несущих большой смысловой нагрузки, создает в итоге впечатление, что перед тобой просто мелькают забракованные кадры проходной стрелялки со специфическим юморком. Попытка же вдохнуть искренность в подчеркнуто карикатурных героев постмодернистского классика Томаса Пинчона тоже внушает сомнения в том, что здесь обладает большим комическим зарядом — сам полудурковатый юмор или его в известной степени неуместность в этой адреналиново-металлизированной среде?

«Лучшая женская роль»: Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”»)

Т. Кубов

Еще одна единогласно предсказанная победа! Джесси «недобрая ухмылка» Бакли, безусловно, актриса дерзкой харизмы (чего только стоит ее инфернальная сестра антимилосердия в четвертом сезоне «Фарго») и высокого полета.

Жаль, что «Хамнет» относится к самому невыносимому типу исторических драм — неимоверно угрюмых, затянутых, респектабельно-дотошных. Фестиваль страданий духарной полуведьмы Агнес полон истерик, конвульсий, шума и ярости, а под занавес чувствительного зрителя ждет обязательный Катарсис через Силу Искусства. Ну что тут добавить, это — (смачный плевок на ковер) «Оскар»!

Б. Шибанов

Хотя палитра Джесси Бакли в «Хамнете» действительно богаче, чем у ее ближайшей конкурентки Роуз Бирн в «Если б у меня были ноги, я б тебя пнула», в обоих случаях их игра напоминает скорее полнометражный шоурил с демонстрацией актерских способностей, нежели гармоничный, сбалансированный образ — стандарт, кажется, закрепленный «Джокером» Хоакина Феникса.

В любом случае, столь интенсивная эмоциональная акробатика, безусловно, подойдет для зрителей, желающих ощутить целительную электризующую встряску — а не этого ли ждут от актрисы драматического фильма? К тому же те, кому будет интересно увидеть более тонкую работу Бакли, всегда могут обратиться к картине «Думаю, как всё закончить» (2020 год, автор — Чарли Кауфман).

«Лучшая мужская роль»: Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Т. Кубов

Подвинься, шалопай Шаламе — черный бро пришел! Или даже двое. Джордан сыграл крутосваренных близнецов-гангстеров и это было примерно так же убедительно, как порочное раздвоение Джеймса Франко в сериале «Двойка», то есть, не очень. Всегда приятно увидеть хрестоматийный хоррор с клыками и потрошением среди чопорных психодрам, но в целом, сорвавшие четыре статуэтки «Грешники» с их эрзац-блюзами и аляповатыми цифро-эффектами кажутся лишь бледной тенью великой трэш-саги «От заката до рассвета».

На мой вкус, тема борьбы чернокожих смельчаков с земными и потусторонними злыднями за лучшую жизнь была куда остроумнее, яростнее и смачнее раскрыта в угарном односезоннике HBO «Страна Лавкрафта» по книге Мэтта Раффа.

Б. Шибанов

Хоть это награждение и стало для многих долгожданным признанием таланта Майкла Б. Джордана на высшем американском киноуровне, сложно отделаться от ощущения слегка юмористического подтекста — «две роли, сыгранные одним актером, в сумме дают больше, чем одна». Оставив же шутки в стороне, можно сказать, что актерскую игру сложно назвать в числе главных достоинств этого фильма (за исключением, конечно, персонажа Делроя Линдо), чья природа заставляет вспомнить скорее не классику ансамблевого кино, а остроумно деконструированный сценарный троп “группа смертников-архетипов”.

Впрочем, «Грешники» подойдут тем, кто любит вестерн «Людоед», мюзикл «Каннибал» и «Вампиров» Карпентера гораздо больше, чем «Горбатую гору» или «Непрощенного». Они достойны за свой хулиганский прищур как награды в одной из главных номинаций, так и первого в истории «Оскара» женщине-оператору.

Номинация «лучший анимационный короткометражный фильм»: «Три сестры»

Для российского аниматора Константина Бронзита это уже третья номинация на «Оскар». Но перед тем, как подать на премию, режиссер решил проверить, сможет ли его фильм добиться успеха самостоятельно, без поддержки известного имени. Он подал «Трех сестер» на премию под псевдонимом Тимур Когнов, придумав этому персонажу биографию, а тайну раскрыл лишь после попадания в шорт-лист.

Т. Кубов

Отечественный претендент — анимированная медитация «Три сестры» Константина Бронзита, напоминающая стильные видеоигры из «инди-бандл» начала десятых. История о витальном морячке, вырвавшем из мрачных объятий целибата вековух-островитянок, наверняка основана на реальном случае из жизни Тура Хейердала. Но жестокосердные академики выбрали что-то кукольно-криповое.

Б. Шибанов

Сводящий олдскулы духом флеш-анимации начала 2000-х мультфильм-притча, бравирующий до самого своего финала философией отношений полов в духе Никиты Михалкова, смотрится в «оскаровском» списке так же странно, как смотрелась бы «Кукушка» Рогожкина на смотре научно-фантастических триллеров. Но все же приятно, что даже в 2026 году есть место наивным и земным историям про простое человеческое счастье.

Личные фавориты

Т. Кубов

1) Энергичная криминально-спортивная драма «Марти Великолепный»

Фильм, вдохновленный биографией профессионального игрока в настольный теннис Марти Рейсмана, рассказывает о продавце обуви, который мечтает стать чемпионом мира. Режиссер — Джош Сэфди, в главных ролях: Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу

Ай, жаль, что прокатили Шаламе! Его Марти — строгий, гиперактивный и правдивый, как молодой Троцкий, так уверенно несся к успеху. Получается, зря терпел шлепки судьбы-злодейки по бледной заднице? Погоня нахального невротика за благословенным долларом была уж точно нескучной — мощный контраст на фоне максимально снулого прошлогоднего «Бруталиста». И опять же, за пеленой отбитого прагматизма заламывают тонкие руки бесценные семейные ценности.

Джош Сэфди тоже молодец — продолжает тянуть лямку бюджетного Скорсезе наших дней, от души наваливая фирменной нью-йоркской ругани с мельтешением грязных городских страстишек и радуя нас сеансами изнурительно-потного пинг-понг-прона. Все это бодро течет по усам под беспроигрышную поп-патоку 80-х и сладострастно журчащие эко-френдли синтезаторы мистера [Даниила] Лопатина.

2) Фантастическая черная комедия «Бугония»

В центре сюжета — похищение двумя конспирологами главы крупной компании из-за подозрения, что она — опасная инопланетянка. Режиссер — Йоргос Лантимос. В главных ролях — Эмма Стоун, Джесси Племонс и Алисия Сильверстоун. Лента — ремейк южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету»

Кино, как говорят, созвучное времени — даже не верится, что шедевральный корейский оригинал вышел на экраны почти четверть века назад. Версия Лантимоса его никоим образом не отменяет и не затмевает, но поднимает уровень болезненной конспирологической паранойи на достойный постковидный уровень. Шикарный каст, Эмма и Джесси выкладываются, как в последний раз. А умопомрачительные свитера инопланетных хозяев жизни? Вся эта смертоносная красота затерялась в номинациях, как слезы под дождем.

Б. Шибанов

Музыкальная мелодрама «Мелодия их мечты»

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о паре музыкантов из Милуоки, которые выступают под псевдонимами «Молния и Гром» и прославились своими каверами на песни Нила Даймонда. Режиссер — Крейг Брюэр, в главных ролях: Хью Джекман, Кейт Хадсон и Майкл Империоли

Выбирая между остро-параноидальным ремейком южнокорейского фильма «Бугония» и романтической трагикомедией «Мелодия их мечты», подходящей для семейного просмотра, хочется уделить чуть больше внимания последней.

«Бугонию», явно, и так не обойдут вниманием, в то время как попадание в номинацию фильма от автора «Меня зовут Долемайт», ставшего ярким камбеком Эдди Мерфи — куда более интересное явление.