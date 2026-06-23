Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о кредитных каникулах при рождении второго ребенка, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 372 депутата.

«Я рада ипотечным каникулам. Но если бы было списание ипотечной ссуды, то тогда это была бы победа. А сегодня это так, знаете, вот остановились на одном месте передышку сделать, вдохнуть и по новой идти к пропасти. Ведь ипотека — это долговое ярмо», — заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Впервые предлагается ввести так называемые «длинные ипотечные каникулы» при рождении второго и последующих детей до достижения ребенком полутора лет, при усыновлении второго и последующих детей, рассказал во время обсуждения первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев.

Закон также увеличивает срок ипотечных каникул. Если при рождении первого ребенка можно получить паузу в уплате кредита на срок до шести месяцев, то при рождении второго или последующих детей — до полутора лет (18 месяцев). Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка, следует из документа.

Сейчас при появлении ребенка заемщик может получить льготный период в случае, если его доходы за последние два месяца упали более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, и при этом ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% его дохода. После принятия закона для получения ипотечных каникул не нужно будет доказывать снижение доходов, сам факт появления второго или третьего ребенка становится достаточным основанием, пояснил журналистам член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Что касается процентов по ипотечному кредиту, то в период с седьмого по восемнадцатый месяц каникул на остаток основного долга будут начисляться проценты по той же ставке, что действовала до предоставления льготного периода. Но платить их сразу не нужно — вся сумма начисленных процентов фиксируется и подлежит уплате после окончания каникул, уточнил депутат.

«То есть в первые полгода заемщик вообще ничего не платит, а во вторые полгода проценты копятся, но не требуют немедленной оплаты», — заявил он.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.