Российский философ Александр Дугин и бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук попали в список граждан, в отношении которых Великобритания ввела персональные санкции. Обновленные данные о лицах, подпадающих под британские ограничительные меры, 9 декабря опубликовало правительство страны.

Лондон также ввел санкции в отношении основанного Дугиным Центра геополитических экспертиз и телеграм-канала «Рыбарь», который был создан Звинчуком. Кроме того, под ограничения попали «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и русскоязычные медиапроекты Golos и Euromore, редакции которых находятся в Бельгии.

Напомним, в конце ноября Великобритания объявила о введении самого крупного после начала специальной военной операции (СВО) на Украине пакета санкций против нефтедобывающей и энергетической отраслей российской экономики.

Анонсированные Лондоном меры коснулись танкеров так называемого теневого флота, который Россия использует для перевозки нефти на экспорт и ее поставки покупателям. По последним данным, из-за ужесточения западных санкций и украинских беспилотных атак на нефтеперерабатывающие предприятия нефтедобыча в РФ в ноябре 2025 года достигла двухлетнего максимума в отставании от норм ОПЕК+.