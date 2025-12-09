В ноябре 2025 года добыча сырой нефти в России оказалась значительно ниже квоты ОПЕК+, сообщает Bloomberg. Эту тенденцию агентство объясняет возникшими трудностями с поиском новых покупателей после введения санкций США и атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Источники, знакомые с данными о российской нефтедобыче, рассказали, что в ноябре Россия добывала 9,43 млн баррелей нефти в сутки. Это на 19 тысяч баррелей больше, чем в октябре, но при этом на 100 тысяч баррелей ниже целевого показателя на ноябрь.

По данным Bloomberg, это самое большое за последние два года отставание фактической нефтедобычи в России от ежемесячной квоты ОПЕК+. Агентство считает, что эти данные свидетельствуют о трудностях, с которыми сталкивается Москва при реализации нефти.

При этом трейдеры и нефтепереработчики заявляют, что объёмы добычи могут восстановиться благодаря появлению поставщиков, не подпадающих под санкции, и новых торговых посредников. Сложности с поиском покупателей привели к росту объёмов российской нефти в морских перевозках: помимо длительного простоя судов, некоторым из них приходится совершать более длительные рейсы.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии возможностей для увеличения нефтедобычи, но, по его словам, она будет расти постепенно. В ноябре министр заявил, что добыча нефти растет и не поддается влиянию санкций, введенных США против российского энергетического сектора.