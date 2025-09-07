ВСУ нанесли новый удар по российской перекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадьяр»).

Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, украинская атака не повлияла на работу трубопровода, поставки нефти продолжаются в штатном режиме.

Сийярто добавил, что вместе с коллегой из Словакии Юраем Бланаром направил письмо в Еврокомиссию с требованием обеспечить бесперебойность поставок. Он выразил надежду, что Брюссель выполнит свои обещания и воспрепятствует попыткам Украины блокировать транзит.

Ранее премьер-министр Словакии Фицо осудил удары по нефтяной инфраструктуре, заявив, что «очень жестко реагирует» на подобные инциденты. «Дружба» неоднократно становилась целью атак ВСУ, что уже приводило к перебоям в транспортировке нефти в Венгрию и Словакию.